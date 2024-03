U-BT, victorie în derby-ul cu CSM CSU Oradea, scor 85-84, după o nouă revenire de senzație

U-BT Cluj-Napoca rămâne neînvinsă pe plan intern în acest sezon, după ce a câştigat dramatic derby-ul cu CSM CSU Oradea, cu scorul de 85-84 (18-17, 22-29, 23-19, 22-19), vineri seara, în deplasare, în Liga Naţională de baschet masculin.

U-BT, victorie în derby-ul cu CSM CSU Oradea. FOTO: Facebook/ U-BT Cluj-Napoca

U-Banca Transilvania a obținut o victorie dramatică în derby-ul cu CSM CSU Oradea și va aborda cu maximă încredere duelul din sferturile de finală ale BKT EuroCup. Emi Căţe, cu un coş de două puncte reuşit când mai erau 11 secunde, a adus victoria campioanei.



Jarell Eddie a deschis scorul cu o triplă, apoi CSM CSU Oradea, împinsă de la spate de public, a reușit să se țină în meci. Donatas Tarolis, fostul baschetbalistde la U-BT, a marcat rapid 6 puncte, însă „studenții” s-au putut desprinde pentru prima dată la 11-16, grație lui D.J. Seeley. Până la urmă, au condus cu un singur punct la finalul sfertului întâi, 17-18. Bihorenii s-au distanțat la 33-28 prin coșul semnat de Pearson, iar pe faza ofensivă au găsit cu ușurință omul liber. Procentajele la aruncări i-au ajutat pe orădeni, care au izbutit o triplă pe final de repriză, atunci când tabela indica 46-40.

Odată ce au revenit pe teren, baschetbaliștii U-BT au oferit o fază ca la carte, prin care Mokoka ne-a apropiat la 48-45. Nici CSM CSU nu s-a lăsat mai prejos, numai că Mihai Măciucă a luat câteva acțiuni pe cont propriu și a aruncat nestingherit de la mare distanță. După un time-out inspirat, amfitrionii au răbufnit încă o dată, Cătălin Baciu zguduind panoul cu un slam-dunk, 65-57. Chiar dacă tot Măciucă le-a dat o gură de oxigen printr-un alt coș de trei puncte, Oradea s-a năpustit în atac, conducând inclusiv cu 9 puncte, în ciuda acelui buzzer beater spectaculos al lui Mișu, de la final de sfert 3.

Trupa lui Mihai Silvășan nu s-a pierdut cu firea și a jucat calculat fiecare fază. În viziunea multora, nu a mai reprezentat vreo surpriză faptul că D.J. Seeley va turna plumb în picioarele adversarilor. Profitând de o greșeală a oponenților, Seeley ne-a ajutat să revenim la un singur punct, 83-84. Apoi, am gestionat perfect ultimele atacuri, iar Emi Cățe a trimis mingea câștigătoare în coș.

De remarcat că vicecampioana CSM CSU Oradea conducea cu 84-74 cu aproape patru minute înainte de final, dar nu a reuşit să mai marcheze niciun punct.



Dennis Jerome Seeley Jr, cu 19 puncte, 5 pase decisive, Mihai Marius Măciucă, 14 p, 3 recuperări, Jarell Alexander Eddie, 11 p, 6 rec, 6 pd, şi Emanuel Căţe, 12 p, 5 rec, 3 pd, Bryce Jones, 10 p, 3 rec, 5 pd, s-au remarcat de la U.



De la gazde s-au evidenţiat Toddrick Gotcher, cu 17 p, 5 rec, Kristopher Jameil Richard, 12 p, 7 pd, Nijal Eman Pearson 16 p, Donatas Tarolis, 12 p, 4 rec, Lennard Kevin Freeman, 11 p, 8 rec, 3 pd.

Silvășan: „Sunt principalii contracandidați la câștigarea titlului de campioni”

Mihai Silvășan, antrenor U-Banca Transilvania, a declarat că meciul contra CSM CSU Oradea a fost unul greu, însă s-a decalarat mulțumit de rezultat.

„A fost un meci extrem de greu, nu am început cum am vrut în prima repriză, atunci când ne-au dominat din punct de vedere al efortului. Au fost mult mai fizici decât noi, ceea ce puține echipe au reușit. Cred că din punct de vedere mental nu am fost prea prezenți, deși am încercat să fim, întrucât ne gândim și la meciul de miercuri. Am reușit să câștigăm după o revenire. Am întâlnit o formație bună și știam că așa se va întâmpla. Am fost dominați la recuperări, ceea ce din nou spune multe despre felul cum am înțeles să abordăm jocul. Mi se pare extrem de ciudat că am avut doar 5 aruncări libere tot meciul, iar ei 20. Nu știu, va trebui să revăd meciul să îmi dau seama de ce s-a întâmplat astfel. Trebuia să atacăm mai mult coșul, însă una peste alta mă bucur pentru această victorie, într-o sală extrem de grea. Cred că sunt principalii contracandidați la câștigarea titlului de campioni. Pat a lipsit în ultimele două meciuri, e de înțeles situația lui. Familia este cea mai importantă în asemenea momente. Va reveni la Cluj-Napoca duminică seara, va avea 2 antrenamente cu noi și sper să ne ajute. Sunt convins că așa va fi, deoarece el e un caracter deosebit și își va dori să ajute echipa să câștige”, a arătat Silvășan.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: