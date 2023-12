U-BT Cluj-Napoca a pierdut meciul cu JL Bourg, în ciuda unei reveniri impresionante în repriza a doua

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de echipa franceză Mincidelice JL Bourg-en-Bresse, marţi seara, pe teren propriu, în Grupa B a competiţiei masculine de baschet EuroCup.

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de echipa franceză Mincidelice JL Bourg-en-Bresse, cu scorul de 98-89 (37-17, 18-18, 23-30, 20-24), marţi seara, pe teren propriu, în Grupa B a competiţiei masculine de baschet EuroCup.

Campioana României a suferit a patra înfrângere în 12 etape, dintre care două contra clubului din Hexagon, după 88-92 în tur.

U-BT a plătit prețul pentru primul sfert catastrofal

U-BT a plătit preţul pentru un prim sfert catastrofal, cedat la o diferenţă de 20 de puncte. Sfertul al doilea s-a terminat la egalitate, iar ultimele două au fost adjudecate de clujeni, care, însă, nu au putut compensa diferenţa din primele zece minute.

Dennsi Seeley a fost cel mai bun om al ardelenilor, cu 20 de puncte, Patrick Richard a adăugat 16 puncte, Bryce Jones a reuşit 11 puncte, iar Emanuel Căţe, 11 p, 4 recuperări, 4 pase decisive. Isiaha Mike a fost MVP-ul oaspeţilor, cu 28 p, 8 rec, Jequan Lewis a contribuit cu 17 p, 6 pd, Bryce Brown, 12 p, 4 rec, Maksim Salaş, 11 p.

Tot marţi, 7bet-Lietkabelis Panevezys a întrecut-o pe ratiopharm Ulm cu 94-90, iar Turk Telekom Ankara a pierdut acasă cu Aris Midea Salonic, scor 85-95. Marţi seara are loc şi partida game Dreamland Gran Canaria - Dolomiti Energia Trento.

U-BT Cluj-Napoca va mai juca un meci în acest an, pe 27 decembrie, în deplasare, cu Buducnost VOLI Podgorica.

„În primul rând, trebuie să îi felicităm pe cei de la Bourg. Au fost echipa mai bună. Nu sunt prea multe de spus, noi am jucat foarte prost în prima repriză. Am permis multe aruncări necontestate, iar ei au avut 60% de la linia de trei puncte. Au avut o zi incredibilă și noi am favorizat acest lucru prin lipsa de intensitate. Este o înfrângere dureroasă, deoarece era un meci important. Din păcate, nu am putut câștiga, așa că trebuie să mergem mai departe. Trebuie să ne luptăm pentru a ocupa un loc cât mai bun în clasament. Baschetul în general este o luptă psihică. Dacă lași echipa adversă să prindă încredere și să joace lejer la începutul meciului, vin astfel de situații, în care marchează coșuri grele. Am pierdut meciul în primul sfert din punct de vedere psihic, primind 37 de puncte. Am luptat în repriza a doua, am încercat, însă din păcate nu am putut mai mult. În meciurile cu ei începem de fiecare dată prost și încercăm să revenim ulterior”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT.

Clasament

1. Dreamland Gran Canaria 10 victorii - o înfrângere

2. Mincidelice JL Bourg-en-Bresse 10-2

3. U-BT Cluj-Napoca 8-4

4. ratiopharm Ulm 8-4

5. 7bet-Lietkabelis Panevezys 5-7

6. Aris Midea Salonic 5-7

7. Buducnost VOLI Podgorica 4-7

8. Dolomiti Energia Trento 4-7

9. Turk Telekom Ankara 3-9

10. Slask Wroclaw 1-10

Primele două clasate se califică direct în sferturile de finală, iar următoarele patru intră în optimi.

