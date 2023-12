U-BT Cluj a reușit a zecea victorie consecutivă în campionat

O nouă victorie obținută de U-BT Cluj în fața celor de la CSO Voluntari în Liga Națională de baschet masculin.

U-BT Cluj-Napoca, neînvinsă în actuala ediție de campionat/Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook.com

Campioana U-BT Cluj-Napoca a bifat a zecea sa victorie consecutivă în acest sezon al Ligii Naţionale de baschet masculin, 88-85 (15-25, 27-18, 27-21, 19-21) cu CSO Voluntari, vineri seara, pe teren propriu, în etapa a 12-a .

Cu două minute şi 14 secunde înainte de final scorul era egal, 80-80.

Bryce Jones, cu 20 puncte, 4 recuperări, 6 pase decisive, şi Emanuel Căţe, 11 p, 11 rec, au fost cei mai buni de la „U”.

Rashard Marque Odomes a fost MVP-ul oaspeţilor, cu 26 p, 4 rec, 4 pd.

„Sincer, nu am făcut un meci prea bun, însă sunt extrem de mândru de felul cum am evoluat în repriza a doua. Este o perioadă complicată din multe puncte de vedere. Ultimele 10-12 zile au fost chiar grele, dar trebuia să ne agățăm de ceva și ne-am agățat de o atitudine extraordinară în repriza a doua. Evident, sunt multe detalii tactice care nu m-au mulțumit, însă în momentul de față e foarte important să ne regăsim foamea de victorii, pe care poate că am pierdut-o puțin cu toții. Trebuie să ne ajutăm unii pe alții să ne găsim motivația, să ne ridicăm împreună”, a declarat antrenorul Mihai Silvășan.

Baschetbaliștii clujeni au câștigat un meci de anduranță vineri seara și rămân neînvinși în actuala ediție de campionat.

Clasamentul Grupei A

1. U-BT Cluj-Napoca 20 puncte (10 jocuri)

2. CSO Voluntari 19 (11)

3. CS Rapid Bucureşti 17 (10)

4. CSM Corona Braşov 16 (10)

5. SCM winsed.swiss Mozzart Bet Timişoara 14 (9)

6. CS Dinamo Bucureşti 14 (10)

7. CSM Târgu Jiu 13 (9)

8. CSM Galaţi 12 (11)

9. ABC Laguna Bucureşti 10 (10)

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: