Mandorlini, cuvinte de încurajare înainte de partida contra Poli Iași: „Campionatul nu se termină astăzi”

Andrea Mandorlini este dezamăgit că CFR Cluj nu a reușit să ajungă pe primul loc în etapa trecută a Superligii, fiind învinsă de FC Hermanstadt cu 1-0.

Andrea Mandorlini în timpul conferinței de presă după meciul cu Adana Demirspor, 3 august 2023/ Foto: captură ecran YouTube - CFR 1907 Official

Antrenorul formaţiei CFR Cluj, Andrea Mandorlini, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă că este dezamăgit de faptul că echipa sa nu a reuşit să treacă pe prima poziţie în clasament etapa trecută a Superligii, fiind învinsă de FC Hermanstadt cu 1-0, precizând că jucătorii trebuie să-şi regăsească concentrarea sâmbătă, cu Poli Iaşi.

„Personal am fost foarte supărat după meciul cu Hermannstadt, dar campionatul nu se termină în luna noiembrie. Am avut şi alte ocazii să fim pe primul loc şi nu am făcut-o. Nu sunt doar eu supărat, ci şi jucătorii, suporterii, toată lumea, dar acum avem un alt meci, apoi urmează o pauză. Trebuie să uităm meciul trecut. Din păcate avem şi ceva probleme cu jucători care nu sunt bine din punct de vedere fizic. Important este să ne regăsim concentrarea. Noi vom munci tot timpul pentru punctele puse în joc, indiferent cu cine vom juca. Contează mai puţin cu cine am obţinut puncte până acum. Faptul că suntem la un punct faţă de FCSB înseamnă că am acumulat suficiente puncte, diferenţele sunt mici. Trebuie să ţineţi cont de faptul că noi am schimbat mulţi jucători, stilul de joc, şi cu toate astea suntem pe locul doi, la un punct de prima echipă. Sigur că toţi am fi vrut să fim pe primul loc, dar locul doi în acest moment ne face să fim mulţumiţi, nu 100%, dar suntem acolo. Într-adevăr, adversara noastră, Poli Iaşi, vine după nişte rezultate pozitive. Nu sunt meciuri uşoare nicăieri, în niciun campionat din lume. Noi trebuie să dăm totul pentru a câştiga şi cred că jucătorii vor să demonstreze că vor să ajungă în frunte”, a declarat Mandorlini.

Tehnicianul italian a precizat că a avut o discuţie cu preşedintele clubului, Cristian Balaj, referitor la situaţia echipei, însă nu a primit un ultimatum din partea conducerii clubului.



„Am vorbit cu preşedintele clubului. E absolut normal că nu putem fi fericiţi, nimeni din club nu este fericit, dar trebuie să ţinem cont de situaţia în care ne aflăm. Am schimbat mulţi jucători, chiar s-a coborât bugetul. Dar chiar şi în aceste condiţii, am avut multe ocazii de a fi în fruntea clasamentului. În acest moment nu suntem mulţumiţi, asta este clar. Deşi campionatul nu se termină astăzi, primul loc îţi dă entuziasm. Acum suntem mai degrabă supăraţi decât entuziaşti, dar totul depinde de noi. Nu am primit în ultimatum. Eu nu am vorbit cu patronul, am vorbit cu preşedintele. Cred că ar trebui să-i întrebaţi pe ei. Eu sunt aici şi îmi fac treaba cât pot de bine. E absolut normal ca nici ei să nu fie fericiţi, pentru că toţi ne doream să fim pe primul loc, însă aşa cum am spus, campionatul este lung”, a completat Mandorlini.

