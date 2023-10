Naționala României a învins Andorra în preliminariile EURO 2024 și a urcat provizoriu pe primul loc în grupă

Naţionala de fotbal a României a devenit liderul Grupei I a preliminariilor EURO 2024 după ce a învins Andorra cu scorul de 4-0 (3-0), duminică seara, pe Arena Naţională din Bucureşti.

Naţionala de fotbal a României a devenit liderul Grupei I a preliminariilor EURO 2024 după ce a învins Andorra cu scorul de 4-0 (3-0), duminică seara, pe Arena Naţională din Bucureşti.

Tricolorii au obţinut cea mai clară victorie a lor din această campanie, prin golurile marcate de Nicolae Stanciu (23), Ianis Hagi (28), Răzvan Marin (44 - penalty) şi Florinel Coman (50).

România a controlat jocul de la un capăt la altul, în faţa unei echipe dure, rudimentare, care a primit multe cartonaşe galbene şi a încheiat meciul în zece oameni.

Prima ocazie a echipei antrenate de Edward Iordănescu a fost ratată de debutantul Bîrligea (13), al cărui şut a fost respins de portar. Stanciu (15) a şutat peste poartă din careu. Căpitanul echipei României, Nicolae Stanciu, a reuşit să deschidă scorul în min. 23, dintr-o lovitură liberă de pe stânga, executată la colţul scurt, drept în vinclu. Bancu a fost cel care a obţinut lovitura liberă.

Ianis Hagi a majorat diferenţa (28), cu un şut de la 16 metri, după o lansare venită de la acelaşi Bancu. Anterior, Hagi trimisese un şut slab din careu (25), prin de portarul Iker Alvarez. În finalul primei reprize, Ianis Hagi a fost busculat în careu de Marc Garcia, la un duel fără minge, iar Răzvan Marin a transformat penalty-ul acordat. România a mai avut două oportunităţi până la pauză, dar Iker Alvarez a prins şuturile trimise de Hagi (45) şi Stanciu (45+4).

Tricolorii au reușit să înscrie și în repriza secundă

Tricolorii au reuşit să înscrie şi în repriza secundă, chiar în primele minute, prin Florinel Coman (50), care a şutat sub transversală, după o combinaţie cu Ianis Hagi. Pentru Coman a fost primul gol marcat la naţională.

La acest scor, România a atacat în continuare, dar nu a mai forţat. Ocaziile clare de gol au fost puţine, avându-i drept autori pe Moruţan (66) şi Mihăilă (88), care nu au reuşit să îl învingă pe Iker Alvarez.

România a mai marcat o dată, Rus (84), dar golul a fost anulat pentru fault la portar, şi prin Mihăilă (90), însă reuşita sa a fost anulată pentru ofsaid la Alibec. San Nicolas a primit în ultimele minute ale partidei (90+1) al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat.

România, care a încheiat cu un raport de 9-0 la şuturile pe poartă, a profitat de rezultatul surprinzător de egalitate dintre Elveţia şi Belarus, 3-3, şi de faptul că meciurile Israelului au fost amânate. Echipa României a fost susţinută de peste 20.000 de copii din tribune. Federaţia Română de Fotbal a fost sancţionată să dispute acest meci cu porţile închise, dar UEFA permite accesul liber pentru copiii sub 14 ani.

Meciul a fost precedat de un moment de reculegere în memoria victimelor din Israel şi Fâşia Gaza. România ar urma să joace în noiembrie ultimele sale meciuri din grupă, cu Israelul în deplasare şi cu Elveţia acasă.

Edward Iordănescu: „Acum trebuie să rămânem concentraţi total”

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Edward Iordănescu, a declarat, duminică seara, în conferinţa de presă susţinută după victoria cu Andorra (scor 4-0) din preliminariile EURO 2024, că în acest meci cel mai important lucru era rezultatul, iar acum jucătorii săi trebuie să rămână cu picioarele pe pământ înaintea ultimelor două partide din această campanie.

„Sunt multe lucruri bune, dar azi, înainte de orice, era important rezultatul, punctele. Acum trebuie să rămânem concentraţi total, cu picioarele pe pământ. Au fost momente bune, am ţinut acceleraţia apăsată din primul până în ultimul minut şi nu am tratat jocul superficial. De asemenea, mă bucur pentru debutul lui Bîrligea, pentru golul în premieră al lui Florinel Coman, precum şi de revenirea cu gol a lui Ianis Hagi. Ştiam că adversarii te bagă într-un joc de uzură, de intensitate dusă la limita regulamentului. Însă noi am răspuns cu fotbal. Am adus multe mingi în careu, deşi adversarii s-au apărat şi cu 10 jucători. Vreau să transmit mulţumiri din partea mea, a staff-ului, a familiei echipei naţionale acestor copii minunaţi. Copiii României care astăzi pe mine efectiv m-au fascinat pentru că ne-au adus o energie incredibilă şi au trăit fiecare moment din acest joc”, a afirmat selecţionerul.

