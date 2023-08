Zi de meci! CFR Cluj întâlnește Adana Demirspor în turul doi preliminar din Conference League. Mandorlini: „Partida va fi grea”

Echipa de fotbal CFR Cluj întâlneşte echipa turcă Adana Demirspor, joi, de la ora 21:00, pe Stadion Yeni Adana din Adana, în manşa secundă a turului al doilea preliminar al Europa Conference League.

Andrea Mandorlini, antrenorul echipei CFR Cluj/ Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ - Facebook

Antrenorul CFR-ului s-a prezentat extrem de încrezător înaintea returului cu Adana Demirspor, după 1-1 la Cluj Napoca și le-a spus jurnaliștilor turci că joi ar putea avea un rezultat surpriză.

„Am făcut un rezultat bun, am văzut calitatea celor de la Adana. Partida va fi grea, dar deschisă pentru că am demonstrat că putem juca nu de la egal, dar să-i face viața grea lui Adana, care este un club foarte important și suntem aici. Avem încredere și vom vedea mâine. E dificil să spun cine este în avantaj. Cred că suntem două echipe egale, mai mult sau mai puțin. Ei au puțină calitate în plus față de noi, noi am făcut un meci foarte bun. Ar putea fi pentru toți o surpriză. Nu știu ce se va întâmpla mâine și nu cred că o echipă este mai avantajată decât alta. Ei joacă acasă returul și un minim avantaj poate fi acesta, de a juca acasă, cu propriul public”, a spus Andrea Mandorlini, antrenorul lui CFR Cluj.

Fotbalistul Karlo Muhar a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că se aşteaptă ca echipa sa, CFR Cluj, să aibă o partidă foarte dificilă, joi, în deplasare, cu formaţia turcă Adana Demirspor, pentru că a văzut puterea acesteia în meciul tur încheiat la egalitate, scor 1-1.

„Ne aşteptăm la un meci foarte greu mâine. Am văzut puterea lor în partida tur, cât şi calitatea lor individuală. Chiar suntem bucuroşi că putem juca împotriva acestor jucători, că avem şansa de a trăi această experienţă şi această atmosferă în Turcia. Abia aşteptăm acest meci. E foarte greu să joci pe o umiditate şi o temperatură atât de ridicate. Ai nevoie de tactică, ai nevoie să alergi inteligent, să ştii ce să faci pe teren, şi, dacă eşti inteligent poţi aduce totul la un nivel normal”, a spus mijlocaşul.

Muhar s-a arătat bucuros să se întoarcă în Turcia, acolo unde a îmbrăcat tricoul formaţiei Kayserispor timp de 6 luni în 2021.

„Eu am jucat aici şi este plăcut să mă întorc. Îmi place Turcia, cultura acestei ţări, îmi place totul aici. Mă simt aici ca acasă pot să spun. Am jucat la Kayserispor, iar acolo am fost primit foarte bine, ca într-o familie. Aşa că sunt fericit să trăiesc din nou această atmosferă în Turcia”, a explicat el.

Dacă va trece de Adana Demirspor, CFR Cluj va da piept în turul al treilea preliminar cu câştigătoarea dintre NK Osijek (Croaţia) şi Zalaegerszeg TE FC (Ungaria). CFR ar fi gazdă în prima manşă, pe 10 august.

