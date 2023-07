Andrea Mandorlini, despre ce o așteaptă pe CFR Cluj după remiza cu Universitatea Craiova: „Va fi un infern”

CFR Cluj și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul din etapa a treia a SuperLigii. Tehnicianul ardelenilor s-a arătat mulțumit de egal.

Andrea Mandorlini, antrenorul echipei CFR Cluj/ Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ - Facebook

CFR Cluj și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul din etapa a treia a SuperLigii.

Andrea Mandorlini a obținut a doua remiză consecutivă pe banca CFR-ului și a vorbit despre oboseala elevilor săi.

Antrenorul italian s-a declarat mulțumit cu un punct împotriva Universității Craiova, însă a recunoscut că va urma o perioadă aglomerată pentru formația din Gruia.

„Suntem mulțumiți. A fost greu, a trebuit să schimbăm jucătorii din cauza oboselii. Am fost obosiți mental, au fost ocazii de ambele părți. Mergem înainte cu acest punct câștigat, pentru că vedeți cu toții cât de greu este, ați văzut și rezultatul Farului.

Am făcut multe lucruri bune, ne-am creat ocazii, dar nu am fost lucizi în fața porții, s-a văzut oboseala. Voiam 3 puncte, dar suntem multumiți și așa.

Konoplyanka se antrenează cu noi, va fi în lot. Ne gândim la meciul cu Adana, la cel cu Steaua (FCSB - n.red.), va fi o săptămână dificilă pentru noi. Va fi un infern în Turcia, e foarte cald. Vedem de mâine ce va fi, vom începe să pregătim meciul”, a spus Mandorlini.

