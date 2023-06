Dan Petrescu, anunț surprinzător în Coreea de Sud! Declarația care îi va înfuria pe fanii CFR-ului

Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj, grupare alături de care a cucerit patru titluri în România, și a semnat cu Jeonbuk Motors, din Coreea de Sud. Una dintre declarațiile sale ar putea să-i înfurie pe fanii CFR-ului.

Dan Petrescu la conferința de presă/ Foto: 전북현대모터스 - Jeonbuk Hyundai Motors FC - Facebook

După plecarea de la CFR Cluj, Dan Petrescu a semnat un contract cu Jeonbuk, echipă care ocupă locul 5 în clasamentul din Coreea de Sud, după 18 runde.

La conferința de presă, Dan Petrescu a surprins prin afirmația că Jeonbuk este cel mai mare club din cariera sa de antrenor. Cu siguranță, aceste cuvinte vor stârni reacții negative în rândul fanilor echipei CFR Cluj, care a jucat mulți ani în grupele Champions League și care a fost aproape să o elimine pe FC Sevilla din Europa League, în anul 2020.

„Când am fost sunat să fiu întrebat de venirea în Coreea, am spus că voi veni doar pentru un club, Jeonbuk. Am răspuns imediat că bineînţeles că voi veni, că va fi o onoare pentru mine să fiu la cel mai mare club din Coreea. Sunt fericit că sunt aici şi sper să aduc victorii echipei şi să fim mereu în vârf.

Când antrenam în China, am jucat în Liga Campionilor împotriva lui Jeonbuk, am văzut când am venit aici să jucăm facilităţile, fanii. Am fost impresionat de ce am văzut şi visam ca într-o zi să fiu aici, să antrenez un astfel de club.

Am experienţă mare ca antrenor, dar cred că acesta este cel mai mare club din cariera mea. Este o responsabilitate mare pentru mine, ştiu asta, dar sunt totodată foarte fericit. Cred că am ales clubul potrivit în momentul potrivit pentru mine”, a spus Dan Petrescu, citat de digisport.ro

