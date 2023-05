U-BT a fost învinsă în al doilea meci din finală. Mihai Silvășan: „A fost un meci în care echipa din Oradea a jucat mai bine”

U-BT Cluj-Napoca a pierdut al doilea meci din finala Ligii Naționale de Baschet.

Emanuel Cățe în acțiune /FOTO: U-BT Cluj-Napoca - Facebook





U-BT a fost învinsă în al doilea meci din finală de CSM Oradea. Mihai Silvășan a operat o modificare față de meciul precedent, introducându-l pe Nemanja Gordić în locul lui Stefan Birčević. Intensitatea confruntării s-a simțit încă din primele minute, Emi Cățe aducând patru puncte la rând. Apoi, Shepherd a marcat pentru 9-5, însă CSM-ul a răspuns cu un parțial de 9-0 și s-a instalat la conducere, 14-9. Richard și Emi au limitat diferența până la finalul sfertului întâi, când tabela indica 22-20.

Primele patru puncte ale sfertului secund au fost înscrise de U-BT, dar gazdele au revenit imediat. Donatas Tarolis a fost în mare formă și a marcat pentru 35-31, Silvășan solicitând imediat time-out. La reluare, Cățe a reușit un tip-in, însă tot Tarolis s-a aflat la finalizare, 39-33. La pauză, Oradea a intrat la cabine cu un avantaj de 9 puncte, în urma unui buzzer-beater al lui Neal.

Partea a doua a demarat tot cu CSM CSU Oradea la cârma jocului, Tarolis și Neal fiind prezenți la finalizare. Jucătorii U-BT au încercat să-și găsească drumul spre coș și i-au forțat pe adversari să comită faulturi. Drept urmare, elevii lui Silvășan au fost mult mai preciși la aruncările de la linia de pedeapsă, în vreme ce Meindl a luat câteva acțiuni pe cont propriu. Brazilianul a apropiat echipa la 5 puncte printr-un fault-coș, 57-52. Oradea a reacționat prin reușite din spatele arcului de cerc, astfel că s-au distanțat la 10 puncte. În cele din urmă, Kasey Shepherd a închis sfertul trei tot cu o triplă, 66-59.

Oradea a deschis actul decisiv cu un parțial de 5-0, 71-59. Diferența a crescut în favoarea bihorenilor. A existat un singur moment când U-BT s-a apropiat la 5 puncte, însă gazdele au gestionat mai bine finalul. Drept urmare, echipa lui Cristian Achim s-a impus cu scorul de 93-83, iar seria se mută la Cluj-Napoca.

Mihai Silvășan recunoaște că echipa adversă a evoluat mai bine.

„A fost un meci în care echipa din Oradea a jucat mai bine. Ne-am ținut aproape de ei până la finalul sfertului trei, când au avut un run și s-au distanțat. Din păcate, nu am reușit să limităm numărul recuperărilor ofensive, s-a văzut dorința lor de a merge la recuperare și au avut 16 astfel de recuperări. Drept urmare, au beneficiat de șanse noi de a înscrie. Asta este situația, nu suntem într-un moment confortabil. Nu vom ceda, finala se mută pe terenul nostru și trebuie să ne asigurăm că jucăm un baschet mai bun și ne întoarcem la Oradea. Mă uit la assist-uri, văd o diferență mare, precum și la aruncările de trei puncte. Procentajele noastre nu sunt senzaționale, fiind chiar mai slabe ca ale lor. Am pierdut la 10 puncte, ceea ce nu se vede diferit din punct de vedere al statisticii. Orădenii au fost mai buni în această seară”, a spus Silvășan după meci.

Leo Meindl spune că el și colegii săi nu au prestat cel mai bun joc.

„Nu am jucat cel mai bun baschet al nostru, altceva nu se prea poate spune. Au trecut primele două meciuri, trebuie să ne resetăm mintea și să revenim la ceea ce știm noi. Trebuie să uităm ce s-a întâmplat la Oradea și să evoluăm mai bine acasă. Vom încerca să ne apărăm propriul teren, avem încredere, mai ales că vom fi susținuți de către fani. Au fost multe probleme în jocul nostru, în special în atac. Nu am luat cele mai bune decizii, dar am suferit și ca energie. Nu am avut energia necesară să câștigăm, am pierdut recuperări decisive. Trebuie să fim mult mai buni!”, a declarat Leo Meindl.

