UTCN a bătut UBB cu 4-3 în finala Campionatului Interuniversitar clujean de Fotbal. Antrenor: „Au fost 3 ore foarte faine”

Marți, 16 mai, au avut loc finalele Campionatului Interuniversitar de Fotbal. În marea finală s-a luptat echipa de fotbal a Universităţii Babeş-Bolyai și a Universității Tehnice.

Marți, 16 mai, au avut loc finalele Campionatului Interuniversitar de Fotbal/ Foto: Universitatea Babeş-Bolyai - Facebook

Marți, 16 mai, au avut loc finalele Campionatului Interuniversitar de Fotbal.

Finala mare s-a disputat între echipa de fotbal a Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) și cea de la Universitatea Tehnică (UTCN). Finala mare a fost câștigată de fotbaliștii de la UTCN care au învins cu scorul de la 4 la 3.

De asemenea, finala mică s-a jucat între Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) și Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” (UMF), unde câștigători au ieșit cei de la USAMV.

„Scopul principal a fost să facă mișcare”

Antrenorul echipei UBB Cluj, conf. univ. dr. Septimiu Ormenişan, din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a UBB a declarat pentru monitorulcj.ro că scopul principal pentru acest campionat a fost oportunitatea oferită studenților de a face mișcare.

„Nu ne-a interesat scorul, ne-a interesat ca studenții să lege relații și să facă mișcare. Ne-am pregătit să facem un meci bun, să se simtă băieții bine și a fost un rezultat foarte bun (…) Aceasta a fost competiție în care ne-am întâlnit cu ocazia Zilelor Academice Clujene, am discutat cu colegii mei de la Universitatea de Medicină și Farmacie, de la USAMV și de la UTCN să facem un campionat de mini fotbal între ei. Nu ne-am gândit nici la cupe, nici cu medalii, am zis să facem două semifinale și câștigătorul să joace finala mare și finala mică. Scopul principal a fost să facă mișcare, să se simtă bine, să se cunoască și să lege prietenii (…) Au fost 3 ore foarte faine în care am văzut studenții de la UBB cu studenții de la UMF stând împreună, povestind, ieșind la suc, chiar s-au înțeles să iasă să vadă meciul din Champions League de astăzi. Am avut arbitrii studenți care au arbitrat corect, toată lumea a fost mulțumită și nu am avut accidentări.

Chiar a fost o acțiune reușită în care copiii au făcut sport, s-au simțit bine și mi-au spus studenții de la noi de la facultate când facem o competiție între grupe să joace și ei. Le-am stârnit interesul pentru mișcare și competiție. Cei de la UTCN m-au întrebat când mai facem mișcare că voi aveți aici bază și în curând vom mai găsi un prilej să mai facem dar o competiție mult mai mare”, a declarat pentru monitorulcj.ro, conf. univ. dr. Septimiu Ormenişan.

