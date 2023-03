Imagini din momentul în care Karel Guzman a dorit să intre cu o rangă în arena de la Oradea. VIDEO

Jucătorul U-BT, Karel Guzman a dorit să reintre în sala de la Oradea cu o rangă, după ce a fost eliminat pentru o altercație.

Karel Guzman încercând să intre cu ranga în arena din Oradea /FOTO: Captură ecran CSM Oradea - Facebook

În timpul meciului dintre U-BT Cluj și CSM Oradea, Karel Guzman, jucătorul echipei clujene care joacă în poziția de shooting guard, a fost implicat într-un incident de comportament nesportiv care a atras atenția publicului și a autorităților. În urma unei dispute cu Nikola Markovic din echipa adversă, Guzman a avut o reacție agresivă și a încercat să atace fizic jucătorul.

Chiar și după ce a fost oprit de ceilalți membri ai echipei sale, comportamentul său violent a continuat, ceea ce a dus la intervenția forțelor de ordine. Drept urmare, Guzman s-a ales cu un dosar penal pentru acest incident.

În urma incidentului de comportament nesportiv de la meciul dintre U-BT Cluj și CSM Oradea, o înregistrare video cu Karel Guzman a fost publicată de orădeni cu o zi mai târziu. În clip, se observă cum Guzman iese din arenă, ia o tijă de metal și încearcă să reintre în sală cu aceasta. Andrija Stipanovic reușește în cele din urmă să-l oprească pe Guzman, împiedicând astfel o posibilă escaladare a situației.

Reacția U-BT

U-BT Cluj-Napoca a anunțat după acest incident că va deschide o anchetă disciplinară pentru comportamentul lui Guzman.

„În aceasta seară, pe parcursul meciului desfășurat pe terenul echipei CSM Oradea din cadrul ligii naționale de baschet masculin, în sfertul al doilea, la scorul de 35-28, a avut loc un incident în care a fost implicat jucătorul echipei noastre Karel Guzman.

În timpul meciului, Karel Guzman a manifestat un comportament agresiv, care nu este promovat și agreat în cadrul clubului U-BT, indiferent de posibilele circumstanțe provocate de adversar.

În urma unei altercații care a avut loc pe terenul de joc, conflict ce a fost aplanat cu intervenția membrilor staffului echipei noastre și a firmei de securitate, jucătorul Karel Guzman a fost descalificat din joc de către brigada de arbitri. Conform procedurii regulamentare, jucătorul a fost obligat să părăsească terenul de joc.

Din cunoștințele noastre, jucătorul Karel Guzman nu are nici un fel de antecedente de violenta, iar în cadrul echipei noastre a exprimat întotdeauna o atitudine responsabilă și bazată pe respect.

Clubul U-Banca Transilvania își afirmă pe această cale poziția clară de condamnare ferma a oricăror acțiuni de violență în sport și vă susține întotdeauna spiritul de competitivitate bazat pe fair-play. În cadrul clubului va fi deschisă o anchetă disciplinară ca urmare a acestui incident”, a declarat U-BT pe site-ul oficial.



Guzman își exprimă regretul

La rândul său, Karel Guzman și-a expus punctul de vedere prin intermediul unui mesaj postat pe Instagram.

„Regret acțiunile mele și vreau să-mi cer scuze clubului, coechipierilor și tuturor care erau acolo. Comportamentul meu a fost inacceptabil. Și înțeleg că nu reflectă valorile echipei noastre ori ale sportului ori ale baschetului.

Vreau să fiu clar în ceea ce transmit și să afirm că am fost provocat de către adversar și de către un membru al staff-ului lor începând de la încălzire. Ca jucător profesionist de baschet, înțeleg că am responsabilitatea de a-mi menține calmul și de a mă exprima într-un mod cuviincios tot timpul. În această situație, am lăsat să iasă din mine tot ceea ce este mai rău. Am devenit o persoană pe care nu am recunoscut-o.

Și chiar îmi pare rău de orice daună și dezamăgire pe care am provocat-o. Voi lucra din greu să-mi impun autocontrolul și să devin un jucător mai bun și coechipier. Orice acțiune are consecințe și sunt gata să-mi asum totul. Respect și accept orice acțiune disciplinară pe care clubul o va emite. Încă o dată, îmi cer scuze din suflet celor implicați".

