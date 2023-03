CFR Cluj a reconstituit cu juniorii golul anulat cu Rapid: „Nu e ofsaid! Trimitem imaginile la FRF și CCA!”

Președintele CFR Cluj, Cristi Balaj a reconstituit cu juniorii faza golului anulat din meciul cu Rapid

Faza de la meciul cu Rapid /FOTO: captură ecran Orange Sport

Potrivit lui Cristian Balaj, președintele campioanei CFR Cluj, acesta va trimite către FRF și CCA o serie de imagini care demonstrează că Anton Maglica se afla în poziție regulamentară la momentul în care a marcat golul în prelungirile meciului cu Rapid, scor 2-2. Balaj recunoaște că poate fi acuzat de subiectivism, dar susține că a analizat cu atenție momentul și că golul ar fi trebuit validat. În timpul meciului, golul a fost anulat pentru ofsaid, după o analiză de aproape 3 minute în camera VAR.

„Poziția mea în timpul jocului a fost în tribună, în spatele asistentului. După gol, m-am bucurat. Apoi am văzut că a ridicat fanionul. Eu am văzut că nu este ofsaid. Acela a fost sentimentul meu, am un gest reflex. Rar mă păcălesc, am avut o poziție foarte bună.

Am stat oarecum liniștit, mai ales că după au apărut reluările la televizor. Când am văzut că a fost anulat golul, absurditatea a crescut, nu mi-a mai păsat de nimic. Apoi am văzut modul în care au fost trasate liniile, e greu să mai explici ceva.

Îți pierzi credibilitatea. O manieră total neprofesionistă. Modul în care s-a analizat faza demonstrează că s-a greșit”, a spus Cristian Balaj conform gsp.ro.

Președintele CFR-ului a reconstituit faza cu juniorii echipei, unde se putea observa lipsa ofsaidului.

„Astăzi, s-a nimerit să văd echipa juniorilor la antrenament. Am poziționat jucătorii în aceeași formă ca în timpul jocului, am plasat o cameră sus, de unde s-a filmat meciul, și am pus o cameră pe linia porții.

Este clar în poziție regulamentară. Apărătorul din spate are piciorul cam cu 20-30 de centimetri aproape de linia porții. Am făcut această analiză din dorința de a trimite imaginile la FRF și la CCA. Când mai apar asemenea situații, să le discute acum și să nu mai apară asemenea greșeli”, a mai declarat Balaj conform aceleiași surse.

