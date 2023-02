Motivul pentru care Malele „a dispărut” de la CFR Cluj: „Noi trebuie să facem totul să fim alături de jucător”

Președintele CFR Cluj, Cristi Balaj a lămurit situația în legătură cu plecarea bruscă a lui Cephas Malele.

Malele în tricoul CFR Cluj /FOTO: CFR Cluj - Facebook

Returul din play-off-ul Conference League, CFR Cluj – Lazio 0-0, a fost ultimul meci al lui Cephas Malele la CFR Cluj. Atacantul ar fi plecat din Gruia după partidă și dorește să își rezilieze contractul cu echipa.

Vârful elvețian, care este împrumutat de la Al Tai, ar fi supărat că CFR Cluj nu i-a prelungit înțelegerea și că ar fi fost înjurat pe rețelele de socializare de fani, conform fanatik.ro. Conducerea clubului CFR a primit însă o altă varianta din partea lui Malele.

„Malele ne-a informat că are anumite probleme de familie. Așteptăm pentru că am solicitat informații suplimentare pentru a îl sprijini în măsura în care avem posibilitatea. Deocamdată e absent de la antrenament. Am pregătit și un referat din partea antrenorului și vom vedea. Așteptăm lămuriri. Suntem alături de el indiferent de ce probleme are, rămâne de văzut.

Nu a anunțat (n.r. – că nu vine la antrenament). Știm doar că are anumite probleme de familie. Ne-a anunțat o persoană apropiată de el și rămâne de văzut exact despre ce e vorba, dar se va lămuri acest aspect. Știm doar că suntem alături de orice jucător și venim în sprijinul oricărui jucător, pentru că suntem oameni în primul rând, și pentru noi contează mai întâi omul.

El a jucat, el a evoluat. Știu că a fost tratat cât se poate de bine, a avut minute bune jucate la CFR Cluj, a intrat chiar și în meciul cu Lazio de la început. Familia lui a venit cu noi, fetița mea s-a jucat cu fetița lui. I-a dat jucăriile. Deci nu e nicio problemă, toți jucătorii ne sunt apropiați, suntem ca o familie”, a declarat Cristi Balaj pentru fanatik.ro.

Președintele CFR Cluj a spus că încă nu a fost luată o decizie în legătură cu o eventuală sancțiune a fotbalistului.

„Se va discuta cazul lui. Când vom avea informații și din partea lui suplimentare, atunci vom analiza. Nu ne face plăcere să sancționăm, dar fiind înțelepți analizăm orice situație și de la caz la caz se va decide. Până una alta, atâta timp cât știm că are probleme de familie, trebuie să transmitem că suntem alături de toți jucătorii mai ales în momente dificile.

Noi suntem în legătură cu avocata lui. Am solicitat informații suplimentare. Ni s-a transmis că vom fi anunțați. Avem ușa deschisă pentru orice jucător. Nu e jucător care să fi dorit să vorbească cu noi sau să intre în birou. Nu am pățit așa ceva niciodată. Cel puțin nu eu. Ușa mea e larg deschisă.

Având în vedere că are anumite probleme de familie așa cum ni s-a transmis, noi trebuie să facem totul să fim alături de jucător. Asta e preocuparea noastră. D-aia am cerut amănunte. La altceva nu mă gândesc. Ulterior vom vedea. În funcție de informațiile pe care le vom primi vom analiza și vom vedea ce e de făcut”, a adăugat Balaj.

Președintele lui CFR Cluj nu ia în calcul varianta conform căreia Cephas Malele ar fi fost înjurat de fanii lui CFR. „La Cluj, spectatorii, noi nu avem o galerie, care să vină să le dea tricoul jos sau să le rupă fularele. În Gruia, la CFR, e un stadion în care spectatorii pot fi acuzați eventual că stau ca la teatru, dar nu că sunt recalcitranți sau au o atitudine ostilă”, a spus Balaj.

