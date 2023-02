Un fost membru al generației de aur este impresionat de un jucător de la CFR Cluj

Un fost fotbalist al generației de aur este impresionat de calitățile unui jucător de la CFR Cluj.

CFR Cluj a învins-o în ultima etapă pe FC Argeș /FOTO: CFR Cluj - Facebook

Fostul atacant al generației de aur, Adrian Ilie a fost impresionat de Ermal Krasniqi. Fostul internațional român s-a arătat încântat de calitățile mijlocașului Ermal Krasniqi, explicând faptul că acesta are o coordonare extraordinară cu mingea la picior.

„Krasniqi mi se pare un jucător foarte bun pentru campionatul nostru. Am vorbit de mult cu Dan Petrescu să-l aducă la echipă, încă nu încheiaseră actele de transfer. Aduce un plus pentru campionatul nostru, un jucător talentat care are o coordonare foarte bună cu mingea, unu la unu, ține mingea aproape și are viteză.

Cred că fuge cu mingea la picior la fel cum o face și fără minge. La golul de ieri are o bătaie înainte de a lovi mingea, își coordonează foarte bine mișcarea. Foarte frumos golul, dar să vă uitați puțin la mișcarea pe care o face înainte să lovească mingea. Bate pasul puțin pe loc, se coordonează atât de bine încât s-o lovească așa cum trebuie”, a declarat Adrian Ilie pentru prosport.ro.

Fostul mare atacant al Valenciei a vorbit despre asemănările dintre el și Krasniqi și a glumit pe seama jucătorului din Kosovo când a fost întrebat dacă acesta are mișcări de „cobră”, așa cum i se spunea lui când evolua în Spania.

„Mi se pare că seamănă puțin cu mine la cum aleargă. Mișcări de «cobră»? De «mobră». Are mișcări foarte bune cu mingea la picior, anticipează foarte bine mingea în alergare și face un dribling foarte scurt, deci știe unde să dea dinainte.

Ieri, de când a plecat cu mingea la picior am spus că o să marcheze. Pleacă din terenul lui, are un spațiu foarte mare și dacă îl lași puțin pe spațiul ăla cu coordonarea lui… E un jucător peste media campionatului”, a mai adăugat Adrian Ilie.

Fostul internațional român a precizat că și-ar dori ca CFR Cluj să-l țină pe Ermal Krasniqi și în sezonul viitor.

„Mi-aș dori să-l păstreze CFR și din vară încolo. Ar face mai bine să-l păstreze pentru că am impresia că va crește mai mult, va prinde mai multă experiență”, a mai adăugat Ilie.

CITEȘTE ȘI: