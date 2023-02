U-BT a plecat în Italia pentru următorul meci din EuroCup. Silvășan: „Dorim să ne luptăm”

U-Banca Transilvania a plecat marți dimineața spre Italia, acolo unde va disputa un nou meci din cadrul 7Days EuroCup. Gruparea ardeleană o înfruntă miercuri, 8 februarie, pe Pallacanestro Brescia. Meciul va începe la ora 21:30.

Trupa condusă de Mihai Silvășan păstrează însă șanse la calificarea în Play-Off-ul competiției, însă victoriile devin deja obligatorii. Astfel, alb-negrii merg pe terenul formației clasate pe locul șapte, cu un bilanț de șase succese și șapte înfrângeri.

Brescia se luptă să urce în clasament

Brescia se luptă să urce în clasament, dar are aceeași linie cu Frutti Extra Bursaspor, respectiv 7Bet Lietkabelis Panevezys. În plus, Brescia are moralul ridicat, după ce a depășit-o în etapa precedentă pe JL Bourg cu scorul de 74-66. Kenny Gabriel a orchestrat victoria italienilor prin cele patru coșuri de la mare distanță și un total de 19 puncte, în vreme ce Amedeo Della Valle a izbutit 16 puncte.

Mai mult, din punct de vedere statistic, Della Valle este liderul alb-albaștrilor, strângând medii de 15.3 puncte, 4.5 pase decisive și 1.4 recuperări. Fundașul este secondat de către Troy Caupain, autor a 14.5 puncte, 4.0 assist-uri și 3.5 recuperări. Americanul a absentat însă de la confruntarea cu JL Bourg.

Pe de altă parte, în LegaBasket lucrurile nu merg atât de bine pentru Brescia. Gruparea antrenată de Allesandro Magro este abia pe locul 12, pierzând în weekend cu Virtus Bologna, echipă angrenată în Euroliga masculină. Bologna a repurtat un rezultat pozitiv, scor 84-78.

Referitor la U-Banca Transilvania, alb-negrii au inaugurat cu dreptul faza TOP 10 a Ligii Naționale, printr-un meci bun făcut la București, în compania lui Dinamo. Mai mult, Mihai Silvășan nu întâmpină probleme de efectiv, astfel că în Italia s-au deplasat toți baschetbaliștii. În tur, Brescia a câștigat la Cluj-Napoca, scor 91-86.

„Un meci în care ne dorim să ne luptăm în primul rând. Este un meci care ne poate ține în viață în această competiție și ne poate da speranțe pentru calificarea mai departe. Suntem pregătiți să jucăm un baschet de calitate. Întâlnim o echipă fizică, extrem de atletică, dar avem și noi armele noastre. Vrem să facem un meci bun și chiar să câștigăm”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj.

