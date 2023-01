Darts-ul, un sport în ascensiune. Adrian Frim, campion național: „Darts-ul este cel mai ușor sport din lume. În schimb este cel mai greu joc de jucat bine”

Un sport mai puțin cunoscut și popular în România, Darts-ul atrage din ce în ce mai mulți pasionați din toate categoriile de vârstă. Comunitatea jucătorilor din Cluj-Napoca este în plin progres, competițiile organizate fiind pline de competivitate și camaraderie.

Darts-ul este un sport din ce în ce mai popular în Cluj-Napoca /FOTO: monitorulcj.ro

Darts-ul are multe de oferit comunității din Cluj-Napoca și din România, deși este un sport mai puțin cunoscut. Începând ca un hobby sau un „joc de bar” pentru mulți, această pasiune se poate transforma ușor într-o apartenența la o comunitate de oameni dedicați sau chiar un sport practicat la nivel profesionist.

În Cluj-Napoca există un club dedicat acestui sport, numit Cluj Darts Club, plin de oameni pasionați, care organizează periodic competiții de toate nivelurile.

Reporterii Monitorul de Cluj au participat la un turneu organizat în această sâmbătă și au stat de vorbă cu Adrian Frim, campion național la Darts, și Mădălina Gabor, președinta clubului Darts Cluj Club, care ne-au dat mai multe informații despre comunitate, pasiune și competiția din jurul acestui sport.

Pentru mulți, atracția pentru Darts a început în baruri, ca un „hobby”. Însă cu multă muncă și devotament, se poate ajunge ca o „obsesie” să devină un obicei practicat la un nivel profesionist.

„Această pasiune a pornit ca un hobby, a fost o evadare din stresul de zi cu zi a locului de muncă. Am participat în 2011 la primul concurs oficial organizat de către Federația Română de Darts iar din momentul acela nu am mai ieșit din circuit”, a declarat Adrian Frim, campion național de 5 ori, pentru Monitorul de Cluj.

„Cu Darts-ul am avut prima dată contact la 16 ani și de atunci am rămas în incinta fenomenului. Mi-am pornit această pasiune printr-un prieten. Mergeam într-un local din centru unde se juca Darts electronic după care am întâlnit un grup mai mare care juca profesionist și am zis să încerc și genul acela”, a spus Mădălina Gabor, președinta clubului Cluj Darts Club, pentru Monitorul de Cluj.

Darts-ul, cel mai greu sport simplu

Deși Darts-ul pare un sport simplu, este foarte greu de ajuns la un nivel înalt. Pregătirea pentru acesta însă nu diferă de alte sporturi, fiind vorba de multă muncă și antrenament.

„Pentru Darts te pregătești ca în orice sport. Nu te pregătești înainte de competiție. Sunt ani de munca. Zile, luni, antrenamente constante, în fiecare zi. Nu este foarte diferit de alte sporturi.

Pentru a-l practica îti trebuie două mâini și două picioare. Picioarele discutabil, măcar o mână.

Exista două lucruri frumoase spuse despre Darts. Este cel mai ușor sport din lume, nu e mare lucru, iți trebuie o țintă, nici măcar din aceea profesionistă, și săgeți. În schimb este cel mai greu joc de jucat bine. Trebuie să nimerești de la aproape 2 metri jumate un pătrățel de 1,5 cm pătrați. Este foarte greu.

Mai este o vorbă, Darts-ul este oglinda pură a caracterului jucătorului din cauză că ești tu cu darts-ul și cu adversarul. În momentele de mare stres și presiune psihică scoate exact caracterul pe care il ai”, a mai declarat multiplul campion național, Adrian Frim.

Turneele din Cluj și din România

În cadrul turneului organizat la finalul acestei săptămâni, fiind un turneu de categoria a 3-a, oricine a putut participa, de la o persoană care este la început de drum cu această pasiune, până la jucători profesioniști sau chiar campioni naționali.

„Acest turneu este o cupă de categoria a 3-a din campionatul național. Acesta se joacă în mai multe tipuri de competiții: cupe de categoria 1, unde pot juca doar jucătorii legitimați, cupe de categoria a 2-a, unde se dau mai puține puncte față de categoria 1, și cupe de categoria 3 unde au voie să participe atât jucătorii legitimați și cei nelegitimați. Se face o extragere, primii 8 oameni din clasament încep să joace doar din al doilea tur pentru a oferi o șansă și celor mai neexperimentați”, a declarat Mădălina Gabor.

Există și turnee la nivel înalt în România, organizate în scopul aducerii competiției profesioniste sau în memoria foștilor colegi din comunitatea de Darts.

„În fiecare an, sub egida Federației Mondiale de Darts se organizează concursuri în fiecare țară, fiecare federație a fiecărei țări organizează cate un «Open» internațional. Chiar România organizează weekendul viitor Darts Festival, la București. Tot în capitală se organizează weekendul viitor un concurs la prima ediție denumită «Cupa Stelelor». Competiția este dedicată colegilor noștri care din păcate nu mai sunt printre noi”, a spus Adrian Frim.

Comunitatea strânsă din jurul Darts-ului

Deși în ultima perioadă au apărut multe fețe noi, comunitatea de jucători de Darts este strâns legată, pasionații cunoscându-se în mare parte între ei, formându-se o adevărată familie.

„Ne întâlnim câteodată mai des decât cu familia. Comunitatea este frumoasă, abia așteptăm să ne revedem cu fiecare ocazie”, a spus Adrian Frim.

„Comunitatea s-a schimbat puțin de când am început eu să joc, evident sunt acei veterani care joacă de ani de zile, dar în principiu sunt oameni din toate categoriile, toate meseriile. La noi în Cluj am observat că s-a schimbat comunitatea, au început să vina mai mulți jucători noi care sunt din ce în ce mai interesați de concursurile naționale și sperăm să creștem din ce în ce mai mult”, a adăugat Mădălina Gabor.

La cel mai înalt nivel, practicarea Darts-ului devine o combinație de memorie musculară și strategie, fiind importanți factori precum nivelul adversarului și tăria psihică.

„După un timp Darts-ul devine undeva la 20% antrenament și 80% este deja motricitate musculară, memorie musculară. Dar te gândești la fel ca orice sport, ca și în șah, ai strategie, ai rute prin care trebuie sa te ajuți în funcție de unde e adversarul, cât mai are adversarul sau cât de bun e adversarul. Exista și jocul psihologic care este o parte importantă din meci”, a adăugat Adrian Frim.

Pentru cei care doresc să încerce acest sport, traseul este același ca la jucătorii profesioniști. Totul începe ca o activitate recreativă ulterior transformându-se într-o pasiune. Însă pentru a ajunge la performanță, Darts-ul trebuie tratat cu o seriozitate deplină.

„Depinde cum vrea să se apuce, dacă vrea doar ca și hobby. Oricum totul pornește ca și hobby, dar în momentul în care are loc click-ul acela și te hotărăști că vrei să faci mai mult atunci trebui să îl privești profesionist ca și un loc de muncă.

Darts-ul face parte din categoria jocurilor sportive care pleacă din baruri în general, ele sunt practicate ca hobby uri, ca distracție. În momentul în care vrei să treci la nivelul următor, trebuie să îl privești ca și un sport, să nu îl mai privești ca un joc de bar, să îl iei ca atare, și tu să te comporți față de el ca și un sportiv”, a declarat Adrian Frim.

Dorința de îmbunătățire și de experiențe noi

Un lucru cert ce poate fi spus despre jucătorii de Darts este dorința de a căpăta experiență și de a ajunge să concureze cu adversari de nivel înalt, adunând în același timp o mulțime de amintiri frumoase alături de comunitate.

„Un obiectiv mai apropiat pentru mine ar fi echipa națională în primul rând. După aceea mi-ar plăcea să pot să mă duc și la concursuri internaționale. Acolo deja nivelul crește și așa pot acumula mai multă experiență”, a spus Mădălina Gabor, președinta Cluj Darts Club.

„Mi-aș dori să ajung campion mondial, dar slabe șanse. Sunt țări care din păcate au o plaja de jucători foarte mare, competiții mult mai multe decât în România. Eu încă nu am făcut pasul 100% pentru a lua Darts-ul atât de în serios, pentru că în momentul în care vrei să devii ceva mai mult decât am făcut până acum, ar trebui să renunț la tot și să fac numai Darts. Atâta timp cât ai un job de zi cu zi nu ai cum să faci asta”, a spus Adrian Frim.

Pentru cei care doresc să cunoască mai bine atât acest sport cât și comunitatea din spate, o pot face în cadrul Darts Club Cluj care își desfășoară activitatea în incinta barului Corner Sports Bar.

„Oamenii ne pot găsi pe pagina de Facebook sau Instagram a barului. Acolo se postează lucruri legate de Darts și de competiții. Va ieși în curând pagina oficială a clubului unde vor fi postate mai multe informații”, a adăugat Mădălina Gabor.

