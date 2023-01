Fostul jucător al CFR-ului, Tony da Silva își amintește de perioada petrecută în Gruia: „Mulțumim că ai pus Clujul pe hartă”

Anthony da Silva, fostul fundaș care a contribuit la primul titlu al CFR-ului în sezonul 2007/08, a povestit de perioada petrecută în Cluj și de mutarea lui Cristiano Ronaldo la Al-Nasr.

Tony da Silva a povestit de perioada petrecută la CFR Cluj /FOTO: CFR Cluj 1907 - Facebok

De-a lungul anilor, CFR Cluj a avut parte de echipe de poveste formate de jucători legendari. Ricardo Cadu, Gabi Mureșan, Semedo, Ivo Pinto, Maftei sau Rafael Bastos au pus bazele supergrupării care domină fotbalul românesc în utlima perioadă. Anthony da Silva, poreclit și Tony, a fost o piesă crucială în primele echipe fantastice ale CFR-ului.

Portughezul a jucat în cariera sa pe poziția de fundaș dreapta. Acesta era cunoscut atât pentru muncă depusă pe teren cât și pentru urcările sale în atac.

Tony da Silva a vorbit într-un interviu acordat sport.ro despre fosta sa echipă, fotbalul din România, despre țara noastră și despre Cristiano Ronaldo, conaționalul său care a ajuns să semneze un contract de 200 milioane de euro cu o echipă din Arabia Saudită.

După cariera de fotbalist, Tony s-a axat pe antrenorat, fiind în momentul de față ofertat de o echipă din prima divizie din Portugalia.

„Am fost antrenor secund la naționala Camerunului cu Toni Conseicao. Acum, chiar săptămâna asta, am primit ofertă să fiu antrenor secund la Pacos de Ferreira în prima divizie din Portugalia. Vreau să fiu antrenor secund doar până la sfârșitul campionatului, pentru că vreau să devin principal. Mă folosesc de asta să mai câștig experiență”, a declarat fotbalistul pentru sport.ro.

Deși a jucat ultima dată pentru CFR acum mai bine de un deceniu, portughezul încă mai urmărește și susține echipa.

„Da, da! Am fost la Cluj să văd meciul cu FC Ballkani. Am fost primit cu dragoste și iubire de la cei din club și chiar și de la suporteri. Am mai fost să văd și Petrolul cu UTA Arad sau Universitatea Cluj cu Argeș!”, a mai adăugat Tony da Silva.

„România a rămas în inima mea!”

Antony da Silva a rămas cu o impresie bună față de România, spunând că este a doua sa casă.

„România a rămas în inima mea! Nu poți scuipa în farfuria din care ai mâncat. Nu am fost educat așa. Eu vorbesc din suflet acum, am trăit momente fantastice, am fost primit de români... ca un român! Țara asta este a doua casă a mea, să știi. În Portugalia sau în Franța când mă duc, mulți oameni mă recunosc. Mai mănânc și sarmale... Am rămas cu România în mine”, a spus portughezul.

Fostul fundaș este optimist că CFR Cluj va câștiga titlul și în acest sezon.

„Da! Când am fost în România, ei jucau în cupele europene, iar CFR avea trei sau patru meciuri în minus și o diferență de că 12 puncte de Farul Constanța. Întotdeauna am spus că o să fie greu, dar că vor lua iar titlul. CFR are multă experiență plus că mai e meciul direct cu Farul. CFR e obișnuită să joace cu agresivitate, că sunt campioni, iar Farul nu. Din punctul meu de vedere, CFR rămâne favorită”, a adăugat Tony.

„Eram căpitanul de atmosferă la CFR!”

Antony da Silva a răspuns „acuzațiilor” lui Ricardo Cadu, dându-i dreptate la afirmația cum că acesta era cel mai amuzant jucător din vestiar.

„Da, avea dreptate. Eu întotdeauna am fost o persoană foarte pozitivă și într-un vestiar, între colegi, dacă nu există o atmosferă pozitivă, atunci nu vor merge lucrurile. Eu știam că avem un rol în teren ca jucători, dar și în vestiar. Eu eram, astfel, căpitanul de atmosferă!”, a spus fostul fotbalist.

Tony da Silva mai ține legătura cu foștii săi colegi de generație, spunând că ceea ce a trăit în aceea perioadă a fost ceva senzațional.

„Eu de la CFR mai țin legătura cu Cristian Panin, Gabi Mureșan, Cristian Fabbiani, Ricardo Cadu, Manuel Jose, Antonio Semedo Semedo și cu niște persoane care munceau atunci prin staff. Am făcut acolo o familie și am rămas strânși, pentru că ce am trăit noi era ceva senzațional. Știai că CFR Cluj e forța în România.

Noi aveam un grup foarte bun, acolo cred că a fost forța CFR-ului dintotdeauna. La noi nu exista naționalitate. Nu exista portughez, argentinian sau român. Acolo exista pașaportul CFR-ist. Nimeni nu credea că altă echipă din afara capitalei poate câștiga titlul. Iar noi am făcut asta, nu? Am jucat în Champions League la Roma sau cu Bayern Munchen. Nu se uită astea, să știi”, a mai adăugat Tony.

„Noi am lăsat o mândrie pentru orașul Cluj!”

Fanii sportului rege i-au mulțumit fostului fotbalist pentru ceea ce a făcut în aceea perioadă la CFR Cluj, spunând că a pus Clujul pe hartă.

„Eu când am fost acum în România, la Cluj sau la București, toată lumea mi-a mulțumit pentru ce am făcut atunci. Îmi spuneau: «mulțumim că ai pus Clujul pe hartă». Înainte era Rapid, Dinamo sau Steaua. Lumea nu știa din străinătate alt nume decât astea trei. Noi am lăsat o mândrie pentru orașul Cluj. Niciodată nu am fost fluierat de niciun stadion. Nu știu, am avut noroc, am respectat lumea. Cred că lumea a înțeles asta și m-a respectat. Eu nu pot fi decât mândru de ce am făcut acolo”, a declarat Antony da Silva.

Mutarea lui Cristiano Ronaldo la Al-Nasr



Pentru Tony da Silva, Cristiano Ronaldo este cel mai bun jucător din istorie, spunând de el că va ajuta fotbalul din Arabia Saudită să se ridice.

„Cristiano Ronaldo…. pentru mine... când a fost în formă a fost și cel mai mare fotbalist din lume, din toată istoria! Logic, Messi, Maradona sau Pele au făcut și ei treaba lor. Pentru Cristiano Ronaldo oferta asta era de nerefuzat. Și o să vezi că o să se schimbe lumea din fotbal acum. Pentru că nimeni nu se uita la fotbalul din Arabia. Venirea lui acolo... O să ajute și Arabia Saudită să fie o putere în fotbal. Să nu uităm că singura echipă care a câștigat împotriva Argentinei la Mondial a fost chiar Arabia Saudită.

Acum, noi, portughezii, speram că Ronaldo se va retrage într-un campionat mai puternic, unde putea să joace în Liga Campionilor. Dar eu cred că a ales să meargă acolo, pentru că a fost singurul loc în care a fost foarte dorit”, a mai spus portughezul.

Cariera lui Tony da Silva

Portughezul și-a început cariera fotbalistică la reprezentativele under ale celor de la Paris Saint-Germain. În vara anului 1999 a fost transferat la Sandinenses, unde și-a început recitalul în Peninsula Iberică. De-a lungul timpului, a mai evoluat la Chaves și Estrela, ca în ianuarie 2007 să ajungă la CFR Cluj pentru 750.000 euro, moment în care cota sa pe piață, potrivit site-urilor de specialitate, era de 400.000 euro.

Tony și-a adus contribuția la rezultatele formației din Gruia. 121 de meciuri a strâns portughezul în echipamentul lui CFR Cluj, unde a reușit să înscrie o singură dată și să paseze decisiv în patru situații. Fundașul dreapta a văzut un singur cartonaș roșu și 27 de galbene, în aproximativ 10.500 de minute petrecute ca jucător al clubului care se lupta an de an la titlu în Liga 1.

Fotbalistul și-a încheiat aventura la CFR Cluj în ianuarie 2011, când, în momentul în care era evaluat, potrivit Transfermarkt, la un milion de euro, a părăsit formația din Liga 1 și a semnat un contract cu Guimaraes, revenin în Portugalia. Un an mai târziu, Tony a ajuns la Pacos Ferreira, iar în vara anului 2014 a fost transferat la Penafiel, unde s-a retras un an mai târziu, în iulie 2015.

Trofeele lui Tony la CFR

Campionat: 07/08, 09/10

Cupa României: 07/08, 08/09, 09/10

Supercupa României: 09/10, 10/11

