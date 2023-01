Scandal la CFR Cluj! Impresarul unui jucător aduce acuzații clubului: „Mi-a zis doar minciuni. E un mincinos!”

Giuseppe Accardi, impresarul lui Ibrahima Mbaye, aduce acuzații grave la adresa CFR Cluj, antrenorului Dan Petrescu și directorului sportiv Răzvan Zamfir.

Dan Petrescu este și el vizat de către impresarul italian /FOTO: CFR Cluj 1907 - Facebook

Clubului CFR Cluj îi sunt aruncate acuzații serioase de către italianul Giuseppe Accardi, impresarul lui Ibrahima Mbaye. Vizat sunt și Dan Petrescu și directorul tehnic Răzvan Zamfir.

Dan Petrescu, antrenorul campioanei României, și Răzvan Zamfir, directorul sportiv de la CFR Cluj, sunt acuzați de impresarul lui Ibrahima Mbaye. Senegalezul a semnat cu trupa din Gruia în septembrie 2022 și nu a bifat niciun minut în tricoul formației din Gruia.

Accardi se plânge de neplata salariilor de către club și de inexistența permisului de muncă pentru ca fotbalistul sa poată să se întoarcă în România.

„Jucătorul nu este pe listă și nici nu se poate întoarce în România pentru că nu are permis de muncă

Mi-a zis doar minciuni. E un mincinos! Mai mult decât atât, jucătorul nici măcar nu și-a primit ultimele salarii. Și mai sunt și alți jucători în aceeași situație. Mbaye chiar le-a dat bani unor jucători africani pentru a-i ajuta”, a declarat Giuseppe Accardi pentru tuttomercatoweb.com.



Implicarea avocaților și repercusiuni legale

Impresarul italian mai aduce în discuție că jucătorul său ar fi fost păcălit de clubul CFR Cluj pentru aducerea sa, acesta având oferte și din alte părți.

„După plecarea de la Bologna, Răzvan Zamfir a pus o mare presiune. Negociam cu niște echipe din SUA, dar, în cele din urmă, am fost convinși de aprecierea directorului sportiv și am acceptat. Când am semnat contractul eram fericiți, dar apoi nu l-au trecut pe listă”, a mai declarat italianul.

Giussepe Accardi suștine că senegalezul nici nu a fost luat în calcul de către Dan Petrescu pentru a fi inclus în lot. Impresarul spune ca va implica și avocați pentru a cere despăgubiri.

„Pe 17 decembrie, când Ibra se întorcea în Italia, a fost oprit la Biroul de Imigrări și i s-a spus că nu poate reveni în România pentru că nu are permis de muncă. Dar ce e și mai rău este altceva: nu a fost luat niciodată în calcul de antrenor.

Acum nu se poate întorce în România, sunt niște probleme birocratice. Acum vom lua măsuri pe căi legale. Vom cere rezilierea contractului și despăgubiri. Am vorbit cu avocații. Ei nu l-au trecut pe listă, iar noi putem cere asta”, a mai spus Accardi.

CITEȘTE ȘI: