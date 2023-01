„U” Cluj se păstrează în top 5 echipe cu cei mai experimentați antrenori

Datorită venirii lui Ioan Ovidiu Sabău ca și antrenor, „U” Cluj se păstrează în top 5 echipe cu cei mai experimentați antrenori.

Ioan Ovidiu Sabău este în top 5 cei mai experimentați antrenori din Superliga /FOTO: Ioan Ovidiu Sabău

Ioan Ovidiu Sabău a fost prezentat luni ca noul antrenor al Universității Cluj. Acesta s-a întors la echipă după o absență de 3 ani, clubul fiind nevoit să gasească un înlocuitor după plecarea lui Eugen Neagoe.



„Am lipsit o perioadă, dar sigur că am fost implicat în fotbal pentru că am fost analist în ceea ce înseamnă campionatul nostru și n-am stat departe de fotbal. N-am venit să mă reactivez ca antrenor. Îmi asum foarte mult. După ce am ratat acea promovare am absentat aproape doi ani de zile, am fost afectat. Cred că pot să ajut această echipă cu experiența mea, cu personalitatea mea și putem împreună să ne îndeplinim obiectivul”, a spus Sabău în cadrul conferinței de presă.

„U” Cluj se menține în top 5 echipe cu cei mai experimentați antrenori. Deși a absentat pentru o perioadă de 8 ani, Sabău este pe locul 4 în topul experienței antrenorilor care antrenează în Superliga României.

„Generația de Aur” este domină acest clasament. Pe primele două poziții sunt Dan Petrescu și Gică Hagi, în timp ce fostul antrenor al Universității Cluj, Eugen Neagoe îl depășește cu 6 meciuri pe Ioan Ovidiu Sabău.



Clasamentul meciurilor antrenate în Superligă

Dan Petrescu - 300

Gheorghe Hagi - 292

Eugen Neagoe - 231

Ioan Ovidiu Sabău - 225

Liviu Ciobotariu - 211

CITEȘTE ȘI: