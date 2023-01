Ioan Ovidiu Sabău, primele declarații de la întoarcerea la „U” Cluj: „E o plăcere pentru mine că fac parte din această familie”

Ioan Ovidiu Sabău s-a întors la „U” Cluj după o absență de 3 ani, fiind pus pe poziția de director tehnic.

Ioan Ovidiu Sabău în cadrul conferinței de presă /FOTO: captură video FC Universitatea Cluj - Youtube

Ioan Ovidiu Sabău a fost numit luni noul director tehnic al Universității Cluj. Acesta a vrut inițial să refuze oferta, însă a fost în final convins de reacția pozitivă a fanilor.

„În aceasta perioadă s-a discutat destul de mult, s-a vorbit și despre faptul că am absentat timp de 8 ani. Conducerea a considerat că eu sunt cea mai bună variantă. Am fost contactat de către domnul Radu Constantea și inițial am refuzat. Au fost apoi niște mesaje și reacții pozitive din partea fanilor și am cerut câteva zile de gândire. Aveam niște temeri, niște preocupări.

Am plecat în momentul în care nu am îndeplinit un obiectiv. Au fost mari așteptări, am considerat atunci că am dezamăgit. Am lipsit o perioadă, dar am fost implicat în fotbal, nu am stat departe”, a declarat Sabău în cadrul conferinței de presă.

Fostul membru al „generației de aur” și-a aratat simpatia și admirația pe care o are pentru „U” Cluj, echipa care l-a format.

„Vin la echipa care m-a format ca jucător. E o plăcere pentru mine că fac parte din această familie. Peste tot unde am fost m-am identificat cu această echipă.

Știu că va fi mare presiune, este puțină răbdare. Cred că e momentul ca cei care fac parte din această familie să își unească forțele. Această echipă merită să rămână în prima ligă”, a spus Sabău.

Noul antrenor al Universității Cluj crede ca poate să îndeplinească obiectivul de a salva echipa de la retrogradare.

„Nu am venit aici să mă reactivez ca antrenor. Cred ca pot să ajut această echipă, cu experiența mea, cu personalitatea mea. Cred ca pot împreună cu acești jucători să ne îndeplinim obiectivul.

Clubul are nevoie și de susținere, dar și de oameni de afaceri și sponsori. Orașul are un mare potențial”, a adăugat Sabău.

