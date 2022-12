Un fost fotbalist al CFR-ului plănuiește să se întoarcă în România: „Vreau să-mi duc familia acolo și să cânt”

Un fost fotbalist de bază al CFR-ului în prima perioadă de succes dorește să își aducă familia în România și să practice noua sa pasiune: muzica.

Sebastian Dubarbier cântând la chitară /FOTO: Seba Duba - Facebook

Sebastian Dubarbier a fost printre cei mai importanți jucători ai CFR-ului din perioada 2007-2010. Chiar dacă au trecut mai bine de 12 de ani de la transferul acestuia de la CFR Cluj la Lorient, numele său a rămas bine întipărit în mintea fanilor din Gruia. De argentinian se leagă primele performanțe notabile ale „feroviarilor”. Dubarbier a fost prezent la titlul din 2008 și grupele Ligii Campionilor, unde CFR-ul a întâlnit Chelsea, AS Roma și Bordeaux.

După cariera de fotbalist, Dubarbier a ales drumul muzicii. Argentinianul însă a rămas cu gândul la perioada petrecută la CFR.

„Da, în aplicația de pe telefon o am la favorite și urmăresc mereu rezultatele, de aici eu și familia mea ne gândim mereu să le meargă bine. E un club pe care îl iubesc mult, mi-a deschis porțile în Europa și toate titlurile pe care le am în cariera de fotbalist au fost alături de CFR. Este o mândrie că am câștigat primul titlu al clubului și primul meu titlu ca profesionist”, a declarat Sebastian Dubarbier pentru sport.ro.

Acesta spune că dorește să se întoarcă împreună cu familia în România, unde vrea să și cânte.

„Da, vreau să îmi duc familia acolo și să și cânt. În perioada în care am fost acolo știau multă spaniolă, sper să se poată bucura de un concert rock ca toată suflarea argentiniană”, a spus Dubarbier.

Dubarbier a mai declarat că stadionul din Gruia și afecțiunea oamenilor sunt printre primele lucruri care îi vin în minte când se gândesc la România.

„Stadionul Clujului, afecțiunea oamenilor, deplasările, prietenii...multe. E o țară care m-a «adoptat» la o vârstă dificilă și m-a făcut să mă simt ca acasă. A fost o experiență frumoasă și îmi doresc să mă întorc pentru a vedea cum mai sunt lucrurile acolo”, a adăugat argentinianul.

Fostul fotbalist al CFR-ului a mai declarat că Messi este un jucător mai bun Maradona, comparându-l pe Messi cu un „animal”.

„Messi, fără îndoială. Deși l-am văzut pe Maradona în perioada sa de decadență și cu toate problemele pe care le avea, trebuie să ne uităm doar la statisticile acestui «animal», a doborât toate recordurile și nu există trofeu care să îl depășească. Regularitatea este cea mai importantă virtute în viață și asta l-a dus acolo unde este și, desigur, talentul”, a declarat Dubarbier.

Sebastian Dubarbier are 78 de meciuri pentru CFR Cluj, în toate competițiile, reușind 13 goluri și trei pase decisive. Argentinianul a plecat din Gruia în februarie 2010, la Lorient, pentru 1,5 milioane de euro.

