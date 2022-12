„U” Cluj are nevoie de puncte în ultimul meci al anului. Eugen Neagoe: „Ne dorim foarte mult să câștigăm acest joc”

„U” Cluj va întâlni formația covăsneană Sepsi în ultima etapă din acest an. „Studenții” au nevoie de puncte pentru a ieși din zona retrogradării.

Eugen Neagoe pe banca „U” Cluj /FOTO: FC Universitatea Cluj - Facebook

„U” Cluj încheie anul 2022 cu o deplasare la Sfântu Gheorghe, pe terenul lui Sepsi OSK, în etapa a 21-a a Superligii.

Eugen Neagoe a prefațat duelul cu Sepsi în conferința de presă premergătoare partidei, subliniind nevoia de puncte a Universității Cluj.

„Este ultimul joc în acest an, o partidă importantă pentru noi și ne dorim foarte mult să câștigăm acest joc. Sigur, întâlnim un adversar valoros, dar noi am făcut jocuri bune împotriva echipelor clasate foarte bine în campionat. Suntem pregătiți, vom avea o discuție mai lungă probabil cu băieții înainte de ultimul antrenament ca să știm ce avem de făcut la partida de sâmbătă. E posibil să se întâmple orice, dar dacă atitudinea va fi cea corectă, determinarea și efortul la cel mai înalt nivel, nu o să avem ce să ne reproșăm și putem pleca acasă cu fruntea sus, împăcați cu noi înșine.

Asta le spun în fiecare zi băieților noștri. Mi-aș dori foarte mult să reușim să câștigăm acest joc, în primul rând să urcăm în clasament, pentru că nu suntem într-o poziție foarte bună. Oamenii care ne vor susține la Sfântu Gheorghe să plece mulțumiți de la stadion și atunci toate lucrurile vor mai bune și pentru noi decât sunt în acest moment. Urmează apoi o vacanță și ne revedem pe 3 ianuarie, iar pe 4 plecăm în cantonament în Antalya”, a declarat Neagoe.



Prima partida a „șepcilor roșii” la Sfântu Gheorghe

Un singur duel direct a avut loc până acum între „U” Cluj și Sepsi OSK, cel din turul campionatului terminat cu 0-1 pentru deținătoarea Cupei României, singurul gol fiind marcat de Mario Rondon. În urma scandărilor de atunci a fanilor Universității Cluj, echipa a fost amendată și a fost nevoită să joace următoarea partidă fără spectatori.

Tehnicianul a vorbit și despre absențele din lotul Universității, sperând să nu fie decisive în partidă:

„Așa cum am spus, Sepsi este o echipă valoroasă, cu jucători experimentați și antrenor foarte bun, dar nu mă îngrijorează absolut deloc. Mă îngrijorează problemele noastre de efectiv. Sunt jucători cu probleme destul de serioase, cum este Bic, care nu va face deplasarea sau Filip, iar Iliev a revenit.

Avem destul de multe probleme, dar sper să trecem cu bine peste toate. De asta suntem un lot de 27 de jucători. Cei care o să intre pe teren sperăm să se ridice la așteptările noastre și să aibă o evoluție foarte bună. Să nu se vadă așa mult absența unor jucători care până acum au fost foarte importanți pentru noi. Vreau să tratăm așa cum trebuie acest ultim joc din 2022”, a adăugat Neagoe.



Revederea lui Eugen Neagoe

Duelul cu Sepsi o să fie unul special pentru Eugen Neagoe, el fiind antrenorul cu care echipa covăsneană a prins pentru prima dată play-off-ul Superligii:

„Cred că sunt antrenorul care a pus câteva cărămizi bune la consolidarea echipei. Erau pe penultimul loc când am ajuns la Sfântu Gheorghe și am reușit cu ușurință să schimbăm lucrurile. Am terminat pe locul 9 în primul an, iar în cel de-al doilea am intrat în play-off. A fost pentru prima dată când s-a întâmplat ca o echipă nou-promovată să intre în al doilea an în play-off.

Sunt mulțumit de ce am realizat la Sfântu Gheorghe, aveam o echipă puternică. A fost prima dată când Sepsi câștiga împotriva Universității Craiova, lui Dinamo, lui FCSB, așa că nu pot decât să fiu bucuros că revăd fanii care au fost alături de mine și sunt în continuare alături de echipă”, a declarat antrenorul Universității Cluj.

În acest moment „U” se află pe poziția 14 a Superligii, adunând 19 puncte după 20 de etape, în timp ce Sepsi se află pe poziția 7 cu 29 de puncte.

Duelul dintre Sepsi Sfântu Gheorghe și Universitatea Cluj va avea loc sâmbătă de la ora 15:00.

CITEȘTE ȘI: