Sunteți de acord? „Stadionul CFR-ului ar trebui să poarte numele lui «Sir» Dan Petrescu”

Fostul mijlocaș Emil Dică (40 de ani) are o mare admirație pentru Dan Petrescu. Atât de mare încât a venit cu o propunere surprinzătoare.

Dan Petrescu, sursă foto Facebook Fotbal Club CFR 1907 CLUJ

„Pentru mine, Dan Petrescu e un fel de «Sir Dan Petrescu» în România. Are parte și de un buget mult mai mare decât are domnul Hagi. Nu știu cum ar fi fost dacă și domnul Hagi ar fi avut la fel la Farul, să fi fost acolo ca buget. Pentru mine, e ceva incredibil. De când am început eu să înțeleg acest fenomen, nu-mi aduc aminte ca un antrenor să fi avut 5 titluri la rând. Mai are unul cu Urziceni. Are buget, dar uitați-vă și la rezultatele din Europa. E singura echipă care mai ține steagul sus în Europa. Dacă tot a fost făcut cetățean de onoare, cred că acel stadion ar merita să-i poarte numele la un moment dat, Sir Dan Petrescu”, a spus Emil Dică, în exclusivitate la Digi Sport.

Emil Dică a trecut și el pe la CFR Cluj, în intervalul iulie 2009 - iulie 2011.

Cu Dan Petrescu antrenor, CFR Cluj a câștigat 5 titluri în Liga 1: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Tehnicianul de 54 de ani se află la al treilea mandat pe banca echipei din Gruia. Ultima dată, el a revenit pe 31 august 2021, în locul lui Marius Șumudică. La finalul sezonului s-a încununat din nou campion.

Performanța clujenilor, aflați la al optulea titlu din istoria de peste 115 ani, este unică în secolul 21 și doar două alte formații au mai izbutit o astfel de serie de la înființarea campionatului de fotbal din România, Chinezul Timișoara și Steaua București.

