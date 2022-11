„U” Cluj, ambiționată pentru următoarele partide. Eugen Neagoe: „Sunt foarte nemulțumit de locul în clasament”

Antrenorul „U” Cluj, Eugen Neagoe, se declară nemulțumit de locul „șepcilor roșii” din clasament. Acesta crede că echipa merită să fie mai sus în Superligă.

Eugen Neagoe cu Romario Pires/FOTO: Paul Gheorgheci/monitorulcj.ro

După meciul amical cu Hermannstadt încheiat 2-1 pentru „U”, Eugen Neagoe a analizat jocul echipei sale, ajungând la concluzia că „studenții” pot ocupa un loc mult mai bun în clasament. Acesta s-a declarat totuși mulțumit de modul în care se prezintă echipa sa acum, revenind în lot mulți jucători de bază după accidentări sau suspendări.

Momentat „U” se află pe locul 13 al Superligii din România, acumulând 18 puncte.

”Nu, cu Hermannstadt am avut amical. Suntem bine, pot să spun. Au revenit câțiva jucători problemele, Ely Fernandes, Romeo, lui Pires i-a expirat suspendarea. Cred că puteam fi mai bine, am pierdut câteva puncte printre degete, dar a fost vina noastră. Și la ultimul meci cu FC Argeș am ratat niște ocazii mari, dar am marcat un singur gol.

Acum sunt foarte nemulțumit pe locul din clasament. Cred că puteam să fim mult mai sus, dacă îmi aduc aminte ce puncte am pierdut. Și șapte ar fi bine pentru noi, în următoarele trei meciuri. Am intra cu 25 de puncte în vacanță, am urca câteva locuri, și ar fi mult mai bine. Suntem plătiți la zi, dar mai sunt câteva prime de primit. Nu sunt restanțe”, a declarat Eugen Neagoe pentru Fotbal Club.

Antrenorul „alb-negrilor” se declară mulțumit de noua achiziție a Universității din această vară, anume Alexandru Chipciu, dar se așteaptă la mai mult de la acesta.

„Nu a marcat goluri. Sigur, mă aștept mai mult de la toți jucătorii. Dar eu l-am folosit pe Alex în mai multe meciuri și ca fundaș dreapta. Este un băiat care își vede de treabă, inteligent, se înțelege cu toți colegii. Este un jucător valoros. Nu sunt dezamăgit, chiar sunt mulțumit, dar mă aștept la mai mult de la toți. Dacă ar fi marcat mai multe goluri....evoluția lui a fost una foarte bună”, a completat Eugen Neagoe”, a mai declarat Neagoe.



