Scandal în jurul posibilului transfer al lui Stanciu la CFR Cluj: „Nu are cum să spună așa ceva Neluțu Varga”

Posibilul transfer al jucătorului Nicolae Stanciu la CFR Cluj a creat mai multe discuții aprinse în lumea fotbalului.

Stanciu în tricoul naționalei/ FOTO: frf.ro

Neluțu Varga, patronul echipei CFR Cluj, a declarat că e gata să facă un efort financiar important pentru a-l transfera pe Nicolae Stanciu (29 de ani), fotbalistul celor de la Wuhan Three Towns, din China.

Nicolae Stanciu mai are un an și jumătate de contract cu asiaticii, astfel că nu se poate despărți oricum de cei de la Wuhan Three Towns.

Potrivit digisport.ro, salariul internaționalului român se ridică la 1,8 milioane de euro.

Anamaria Prodan: „Nu are cum să spună așa ceva Neluțu Varga, pentru că știe regulile fotbalului”

Declarația conducătorului campioanei României a produs iureș în lumea fotbalului. Anamaria Prodan, agentul jucătorului, susține că internaționalul român nu și-a exprimat deloc dorința de a reveni în campionatul României.

„Nu există așa ceva. Nu are cum să spună așa ceva Neluțu Varga, pentru că știe regulile fotbalului. Un jucător aflat sub contract nu are voie să vorbească cu un alt club. Iar un alt club nu are cum să contacteze un jucător aflat sub contract! Pentru că este o mare nenorocire. Iar patronul CFR-ului e super smart ca să facă așa ceva.

Mă distrează și mă întristează că apar astfel de știri care pot crea mari probleme jucătorului. Jucătorul se află sub contract în China, clubul nu se simte deloc confortabil cu tot ce apare”, a spus Anamaria Prodan pentru sursa citată anterior.

Anamaria Prodan mai susține că Stanciu este un fotbalist care, cel puțin în acest moment, nu poate fi plătit pe măsură în România.

„Stanciu joacă fabulos acolo și e trup și suflet pentru acest club. Niciodată nu a venit să spună că vrea să plece, niciodată nu a venit să spună că s-a săturat sau că nu-i mai place să că-și dorește un transfer.

Eu ca agent al jucătorului am spus că România nu-și permite încă să plătească o sumă de transfer de câteva milioane bune și un salariu de câteva milioane, nici măcar de un milion. Se vorbește de ’palmă bătută’, înainte ca jucătorul să știe ceva.

Când Stanciu se va transfera, când clubul din China își va da acordul, am să ies în spațiul public și am să anunț sumele și unde este dorit și de cine. Dar așa să vorbim în timp ce jucătorul face parte din echipă, unde se simte foarte bine, mai ales că nu și-a exprimat, spun încă o dată, vreo dorință de plecare, e prea mult”, a adăugat Anamaria Prodan.

