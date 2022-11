Mario Camora se pregătește pentru revenire: „A fost un moment dificil pentru mine”

Căpitanul echipei CFR Cluj, Mario Camora, și-a anunțat revenirea. Fotbalistul a fost operat la sfârșitul lunii octombrie, în urma unei crize de apendicită acută.

Mario Camora, căpitanul echipei CFR Cluj / Foto: Facebook - CFR Cluj

Căpitanul echipei CFR Cluj, Mario Camora, și-a anunțat revenirea după ce a fost operat de apendicită.

Mario Camora se afla în data de 29 octombrie la București cu ocazia meciului CFR Cluj - Rapid, însă din cauza unor probleme de sănătate a fost internat în spital.

„A fost un moment dificil pentru mine”

Camora a anunțat că va reintra în programul de pregătire al echipei și speră să fie la parametri normali la finalul lunii noiembrie.

„Acum mă simt mai bine. Am început deja alergarea ușoară, sper să revin cât mai repede pe teren, că mi-a fost dor. Eram obișnuit să stau pe teren. Sunt mai mult nervos din afară. După obișnuința din teren e mai greu acum.

A fost un moment dificil pentru mine. Am simțit simptome la meciul cu «U» Cluj. Am crezut că am făcut eu o mișcare anume. Am luat inflamatoare în Turcia, apoi în țară am făcut teste. Sâmbătă m-am trezit transpirat, aveam febră. Am fost internat la Spitalul Universitar, apoi am venit la Cluj.

Nu vreau nici eu, nici staff-ul medical să ne grăbim. Încerc săptămâna asta să fac un program specific. Sper ca săptămâna viitoare să încep pregătirea. Sper ca pe 30 noiembrie să revin, ăsta e obiectivul meu”, a spus Mario Camora, pentru Digi Sport.

Mario Camora a anunțat și care sunt așteptările în Gruia, în perioada următoare.

„În fiecare an e ca obiectiv calificarea în grupe. Avem acum meci cu Lazio, nu se știe ce se va întâmpla. Avem jucători cu experiență. Ei știu ce înseamnă să joci la CFR. Suntem o familie pe teren. În vestiar luptăm, suntem în aceeași barcă.

Jucăm cu o echipă puternică, bună. Echipă cu jucători de clasă mondială, care sunt și la Mondial. Am demonstrat când am mai jucat cu ei. Trebuie să fim într-o formă maximă, să ne depășim, iar la final să ne bucurăm. Ne dorim mai mult”, a mai precizat Mario Camora, pentru sursa citată anterior.

