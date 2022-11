„U” Cluj va primi finanțare și în 2023. Boc: „Acest oraș are în ADN Universitatea Cluj ”

Clubul de fotbal FC Universitatea Cluj a fost cea mai finanțată echipă în anul 2022 de Primăria Cluj-Napoca. Potrivit lui Emil Boc, clubul va fi finanțat și în anul 2023.

Emil Boc când și-a făcut abonament la VIP la meciurile echipe „U” Cluj/ FOTO: Emil Boc/Facebook

Primăria municipiului Cluj-Napoca a susținut financiar echipa de fotbal a Universității Cluj cu aproape un milion de euro în acest an.

Potrivit edilului, „U” Cluj va fi finanțat și în anul 2023.

„Vă spun că echipa va avea finanțarea asigurată și anul viitor. Apoi vin tot mai mulți sponsori pentru că are un management curat”, a declarat Emil Boc la un post de radio local.

Emil Boc este convins că „U” Cluj va ajunge și mai sus în Liga Națională, amintind de locul din care a pornit Universitatea.

„Să nu uităm că și noi am plecat de la Unirea Triteni din Liga a 4-a acum câțiva ani. Înainte de meciul cu CFR mi-am luat o geacă și într-un buzunar se afla biletul de la meciul cu Unirea Tritenii de Jos de acum vreo 4-5 ani de zile, primul meci unde am pornit din Liga a 4-a, cea de jos. Acum am ajuns să batem Steaua și câștigăm puncte”, a adăugat edilul.

Boc: „Clujul merită o asemenea echipă”

Edilul este mândru de reușitele echipei „U” Cluj și a lăudat „lotul talentat care a demonstrat că poate juca de la egal la egal cu orice echipă din țară”.

„Sunt convins că încet dar sigur, Universitatea se va consolida în Liga Națională. Anul acesta este mai greu, dar veți vedea în anii următori o creștere continuă și spectaculoasă. Clujul merită o asemenea echipă, așa cum aveam campioana României la Cluj, CFR. Le țin pumnii în meciul cu Lazio (…) Revenind la U Cluj, are stabilitate financiară, de management, are un lot talentat care a demonstrat că poate juca de la egal la egal cu orice echipă din această țară (…) Această echipă a adus 24.000 de spectatori în tribună. Doar Steaua a a adus pe Național Arena mai mulți, dar și asta deoarece e mai mare capacitatea acelui stadion. Sunt convins că veneau mai mult de 24.000 de oameni dacă aveam un stadion mai încăpător. Acest oraș are în ADN Universitatea Cluj și îl vom avea în continuare, iar încet dar sigur vom crea acea atmosferă de pe marile stadioane ale Europei, ca la Barcelona, Real Madrid sau precum e pe Anfield Road. În ansamblu, galeria Universității Cluj este minunată și antrenează întregul stadion”, a mai spus Emil Boc

