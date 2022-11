„U” și CFR, amendate în urma incidentelor din SuperLigă. Căpitanul „Șepcilor Roșii”, suspendat

„U” și CFR au fost amendate în urma incidentelor de la meciul direct din etapa a 15-a a Superligii. Căpitanul echipei „U” Cluj a fost suspendat și amendat în urma meciului cu FCSB.

„U” și CFR au fost amendate în urma incidentelor de la meciul direct din etapa a 15-a a Superligii/ FOTO: Paul Gheorgheci/monitorulcj.ro

Suporterii celor de la „U” și CFR au încins atmosfera cu torțe și fumigene, motiv pentru care fluierul de start a fost întârziat.

Cluburile Universitatea Cluj şi CFR Cluj au fost amendate fiecare cu câte 10.000 de lei în urma incidentelor de la meciul direct din etapa a 15-a a Superligii (1-2).

„AS FC Universitatea Cluj vs. FC CFR 1907 Cluj - Incidente - În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 10.000 lei. În temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul FC CFR 1907 Cluj cu penalitate sportivă de 10.000 lei”, precizează decizia comisiei.

Totodată, căpitanul echipei Universitatea Cluj, Romario Santos Pires, eliminat în meciul cu FCSB (2-1) , din etapa a 16-a, a fost sancţionat cu o suspendare pentru două jocuri şi o penalitate sportivă de 3.000 lei.

„Eliminare Santos Pires Romario (gazde) - În baza art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sancționează fotbalistul cu suspendare pentru două jocuri și penalitate sportivă de 3.000 lei”, a adăugat Comisia de Disciplină din cadrul FRF.

