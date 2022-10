Ciprian Deac, despre controversele de la meciul cu Rapid: „Nu mai înțeleg când e fault în atac, când e henț”

CFR Cluj a fost învinsă de Rapid București, scor 1-2 , în etapa cu numărul 16 din Superligă. Meciul nu a fost lipsit de controverse.

CFR Cluj a fost învinsă de Rapid București, scor 1-2 , în etapa cu numărul 16 din Superligă. Meciul nu a fost lipsit de controverse/ FOTO: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ/ Facebook

Rapid Bucureşti a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 (1-0), duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii de fotbal, prima a turului. Giuleștenii au câștigat meciul după un penalty inventat.

Ciprian Deac a mărturisit la finalul meciului că este supărat pentru că CFR Cluj a bifat a doua înfrângere la rând.

Întrebat despre faza controversată de la penalty-ul obținut de Dugandzic, Ciprian Deac a mărturisit că nu a văzut faza, însă Andrei Burcă i-a transmis că a fost fault în atac. Acesta consideră că erorile de arbitraj din Superligă vor continua chiar și cu sistemul VAR.

Deac: „Am fost echipa care a controlat meciul, dar de la acel penalty, s-a schimbat jocul”

„E supărare. Am pierdut două meciuri la rând, nu suntem obișnuiți, dar asta e viața, sperăm să ne revenim cât mai repede. Nu avem timp să ne plângem.

Nu am văzut faza. Nu am văzut reluările și nu pot să comentez. Cert e că până la acel penalty nu știu dacă au intrat în careu. Am fost echipa care a controlat meciul, dar de la acel penalty, s-a schimbat jocul, au prins încredere. Eram departe de fază. Burcă spunea că a fost fault în atac. Niciodată nu am comentat arbitrajul. Dacă nu am văzut fazele nu pot să comentez. Toată lumea spunea înainte de începutul sezonului că se vor elimina greșelile cu VAR. Vor mai fi greșeli. Regulamentul se schimbă de la un meci la altul. Nu mai înțeleg când e fault în atac, când e henț.

Mai sunt multe etape. Am încredere că vom recupera și că în play-off va fi alt campionat. Ne dorim să mergem în primăvara europeană, trebuie să ne concentrăm. Am făcut șapte puncte și avem o șansă bună. Dacă vrem să căutăm scuze, găsim o mie. E clar că se vede puțin oboseala. Am fost pe drumuri, intensitate foarte mare și e clar că simțim. Asta ne-am dorit, să mergem în grupe și nu ne putem plânge. Camora este bine și îl așteptăm să revină.

Eram curios să vad stadionul. Este un stadion frumos, cu suporteri. Rapid e o echipă bună și cred că se va bate la campionat”, a declarat Deac.

