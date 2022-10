Eugen Neagoe, după Farul – „U” Cluj 2-0: „N-am știut ce să facem cu mingea"

Farul Constanţa a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 2-0 (1-0), sâmbătă, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 14-a a Superligii de fotbal.

Eugen Neagoe, sursă foto captură video

Clujenii au avut puține șanse mari, dar au reușit de câteva ori și ei combinații de efect. La final, antrenorul Eugen Neagoe a fost întrebat dacă nu cumva a greșit tactica, însă a dat răspunsul cu zâmbetul pe buze.

„Nu cred că am greșit tactica, dimpotrivă, am făcut ceea ce ne-am propus, să recuperăm mingea în terenul advers, știam foarte bine ce joacă Viitorul. În prima repriză, cred că am recuperat de 12 ori. Au fost greșeli neforțate, dar doar din poziționări cred că i-am făcut să greșească și să vină mingea la noi, dar nu am știut ce să facem cu ea ca să fim mai periculoși, am pierdut-o cu ușurință.

Viitorul a câștigat pe merit pentru că noi am făcut greșeli mari. Știam ce poate să facă Pitu când are mingea la picior, a intrat foarte ușor acolo, pe piciorul drept, și am primit acel gol.

Au fost greșeli mari făcute de noi. Și golul 2 tot dintr-o greșeală, când doi jucători ai mei s-au invitat, că dă unul, că dă celălalt, iar până la urmă, cei de la Viitorul le-au furat mingea, au pasat și au dat al doilea gol.

Farul e foarte valoroasă, e meritorie poziția lor din clasament și îi felicit. Noi am făcut un joc modest. Când am avut mingea, trebuia să fim mai periculoși, pentru că Viitorul a avut puține șanse de a marca.

Nici noi nu ne-am creat prea multe, dar am fost total neinspirați, absolut nimic nu a mers. Inspirația jucătorilor tot timpul contează și tot timpul ei inventează goluri, chiar dacă ne pregătim săptămâni și luni întregi.

Până la urmă, golurile se înscriu fie din execuțiile jucătorilor, fie din greșelile adversarilor. În această seară, noi am greșit și ei ne-au executat în cele două momente în care nu trebuia să ne prezentăm așa, au fost două goluri nepermise", a spus Neagoe.

