U-BT Cluj a pierdut la limită primul meci din EuroCup. Silvășan: „Am jucat destul de prost”

U-BT Cluj a fost aproape să obțină o victorie în primul joc din sezonul regulat al 7Days EuroCup. Clujenii au fost învinși în deplasare de formaţia formaţiei franceză JL Bourg, cu scorul de 88-85.

U-BT Cluj a fost aproape să obțină o victorie în primul joc din sezonul regulat al 7Days EuroCup. Clujenii au fost învinși în deplasare de formaţia formaţiei franceză JL Bourg, cu scorul de 88-85/ Foto: U-BT Cluj-Napoca/Facebook

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă în deplasare de formaţia formaţiei franceză Mincidelice JL Bourg-en-Bresse, cu scorul de 88-85 (18-14, 19-18, 25-19, 26-34), miercuri seara, la debutul său în Grupa A a competiţiei masculine de baschet EuroCup.

Gazdele au reuşit să îşi construiască un avantaj de 11 puncte în primele 30 de minute ale partide, iar revenirea campioanei României din ultimul sfert a fost insuficientă pentru a obţine ceva.

Leonardo Meindl a fost cel mai bun jucător al ardelenilor, cu 19 puncte, 7 recuperări. De la „U”s-au mai remarcat Karel Guzman, 12 p, 4 rec, 4 pase decisive, Jordan Taylor, 13 p, 4 rec, 6 pd, Andrija Stipanovic, 12 p, 5 rec, 3 pd, Stefan Bircevic, 12 p.

Pentru echipa din Hexagon au avut evoluţii apreciate James Palmer jr 17 p, 5 rec, Pierre Pelos, 16 p, 5 rec, Jordan Floyd, 10 p, 5 pd, Frantz Massenat, 10 p, 3 rec, 3 pd, Alexandre Chassang 9 p, 7 rec, 3 pd.

În alte meciuri din grupă, miercuri, Prometei Slobojanske a învins-o pe 7Bet-Lietkabelis Panevezys cu 82-71, iar marţi, ratiopharm Ulm a trecut cu 81-80 de Umana Reyer Venezia, iar Joventut Badalona a dispus de Germani Brescia cu 80-63.

U-BT va juca următorul meci pe 19 octombrie, acasă, cu Cedevita Olimpija Ljubljana.

„A fost un meci complicat, pe care nu am reușit să îl câștigăm. Am simțit că puteam să obținem o victorie, dar am jucat destul de prost timp de trei sferturi. Am încercat să revenim, au existat câteva șanse la final. Din păcate, nu am putut să ne îndeplinim obiectivul. Cum am spus, nu ne dorim doar să fim prezenți în 7Days EuroCup. Vrem să câștigăm meciuri și să arătăm că suntem un club serios. Trebuie să învățăm din partida de astăzi, să fim mai curajoși și să avem consistență în evoluții. ”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj.

CITEȘTE ȘI: