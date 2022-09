Unversitatea Cluj, la prima victorie în Superligă

Universitatea Cluj a obţinut prima sa victorie în Superliga de fotbal, după ce a învins-o pe CS Mioveni cu scorul de 1-0 (1-0), luni, în deplasare, în etapa a 10-a.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Ely Fernandes (35).

Universitatea are o victorie şi două egaluri în ultimele patru etape.

CS Mioveni venea după prima sa victorie în acest campionat, 1-0 cu Sepsi OSK, în deplasare. Argeşenii erau neînvinşi de trei etape, în care aveau o victorie şi două egaluri.

Eugen Neagoe a declarat la finalul meciului că Universitatea Cluj a avut o prestație mai slabă împotriva celor de la CS Mioveni decât în partidele anterioare, când ardelenii au pierdut.

Neagoe a vorbit și despre erorile din defensivă ale lui Ispas. Chiar dacă este de părere că asemenea erori nu ar fi trebuit să apară la un jucător cu experiență precum Ispas, tehnicianul și-a felicitat elevul pentru reacția la ocazia lui Buziuc.

„Destul de greu. Am câștigat trei puncte uriașe, foarte importante. Prima victorie a venit în etapa a zecea. A trebuit să sufăr și astăzi. Am făcut un sacrificiu fantastic. Ne-am dorit să câștigăm acest joc, am reușit, i-am felicitat pe băieți. Nu am făcut un joc foarte bun. În meciurile trecute am jucat mult mai bine, dar nu am câștigat. Acum am făcut un meci mai slab și am câștigat. Dacă câștigi e altă atmosferă în vestiar, nu mai stai cu capul plecat, dar încă nu am realizat nimic.

Este o victorie importantă, dar ne așteaptă în continuare meciuri grele. Cel mai important este duminică, contra celor de la Chindia. Este o luptă până la finalul campionatului. Vor mai fi echipe care vor intra în această horă. Echipele sunt de valoare apropiată. Ați văzut ce se întâmplă. Mioveni a câștigat la Sfântu Gheorghe. Orice echipă poate câștiga contra oricărei echipe.

Ispas a pierdut mingea ușor, dar l-am felicitat că a revenit. Iliev a stat foarte bine în poartă. Nu ar fi trebuit să facă o asemenea greșeală pentru că este un jucător cu experiență, dar încă odată, l-am felicitat pentru reacție.

Sper să rămână fără victorie și după jocul cu noi. Nu va fi ușor. Chindia are jucători valoroși. Nu ne va fi ușor deloc. Vom face tot ce depinde de noi și cu ajutorul suporterilor cred că putem obține ce ne vom propune”, a declarat Eugen Neagoe la finalul meciului.

