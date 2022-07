Adversara lui CFR Cluj în Conference League avertizează: „Venim la Cluj cu tupeu, să batem!”

Raul Feher (25 de ani) e din Zalău, s-a mutat de la 4 ani în Spania, iar joi o va întâlni pe CFR Cluj în Conference League. Stoperul lui Inter Club d'Escaldes se bucură de întâlnirea cu compatrioții, deși recunoaște că va fi mai greu decât ar fi fost cu Pyunik.

Meciul tur al duelului din turul 2 preliminar al Conference League, programat la Cluj-Napoca, se va juca pe 21 iulie.

„O surpriză mare de tot. Nu mă așteptam ca echipa campioană a României să nu treacă de Pyunik. Dar acesta este fotbalul. Îmi pare rău pentru CFR, dar mă bucur că am șansa să joc pe un stadion plin de români. Am așteptat mereu acest moment (…) E campioana României, un vis să o întâlnesc, cu toate că atunci când eram copil simpatizam Steaua. Asta până la problemele cu sigla și ce-a mai fost. Sunt atât de fericit că voi juca împotriva CFR-ului, deși știm că vom avea un meci greu. Însă uitați-vă că nu suntem o echipă rea. Am câștigat cu La Fiorita, apoi am pierdut greu cu Vikingur. CFR să nu se considere învingătoare!”, a declarat Raul Feher, potrivit gsp.ro.

Feher susține că echipa sa poate produce o surpriză.

„De ce nu? Păi, ce să facem, să intrăm pe teren deja bătuți. Cu siguranță că sperăm, cum au sperat și cei de la Pyunik. Fără să aibă mari șanse pe hârtie, vedeți ce-au reușit. Așa și noi, va trebui să știm să le închidem spațiile și poate vom da lovitura. Sperăm, e normal să credem în noi. Inter Club d'Escaldes e un club mic, dar care anual crește, puțin câte puțin. Progresul nu e uriaș, dar uitați ce se întâmpla în urmă cu 10-15 ani. S-au mai schimbat lucrurile. Iar naționala nu are nicio legătură cu echipele de club. La cluburi vin jucători și de alte naționalități, care cresc nivelul. Și noi avem, pe lângă spanioli, jucători din Maroc, Portugalia (…) Noi nu avem un număr de fani prea mare. Și cu siguranță că românii vor veni în tribune să vadă CFR, pe Dan Petrescu sau Deac. Însă o să am grijă să iau și eu vreo 5-6 tricouri, să dau familiei mele, să avem și noi niște suporteri printre români. Să se vadă și albastrul de la Inter Club d'Escaldes. Va fi frumos, abia aștept”, a mai spus fotbalistul.

Raul Feher, Inter Club d'Escaldes

„Am văzut ce joacă CFR, știm ce jucăm și noi. Mai ales că am schimbat antrenorul. Înainte căutam să dominăm noi meciul, să ținem de minge, acum suntem mai organizați, mai atenți să nu primim gol și să lovim pe contraatac. Venim la Cluj cu tupeu, să batem, dar evident că și un egal ar fi bun pentru noi”.

CITEȘTE ȘI: