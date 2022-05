Szentágotai Loránt, medic și „înger păzitor” pentru sute de bătrâni, împlinește 73 de ani! „La mulți ani”

De 35 de ani, un clujean a lăsat la o parte medicina din spitalele de stat, a refuzat munca în străinătate şi are grijă de vârstnici pentru a le oferi o bătrâneţe demnă.

Medicul Szentágotai Loránt alaături de o pacientă

Astăzi este ziua medicului Szentágotai Lorant. A împlinit 73 de ani și, în continuare, are grijă de bătrânii și bunicii neputincioși de la Căminul Theodora din Cluj-Napoca.

Între timp, doctoral Szentágotai a învins și moartea, după o formă groaznică de Covid-19. În urmă cu doi ani, în pandemie ,medicul se carantinase voluntar să-i ajute pe cei 100 de pacienți neputincioși. Acum este în plină formă, bucuros să ajute în continuare seniorii lui dragi!

„Azi, i-am putut aduce flori și l-am îmbrățișat fără mască, o ocazie de bucurie și ușurare. La mulți ani, cu multă sănătate, domnule doctor și mii de mulțumiri pentru bunătatea și dedicarea incredibilă în activitatea de îngrijire a bunicilor noștri!”, i-a transmis deputatul Emanuel Ungureanu.

Cine este Szentágotai Loránt?

Despre Szentágotai Loránt se ştie că este genul acela de om care se lasă pe el pentru a-i ajuta pe alţii, un om cu o inimă uriaşă, care are grijă de vârstnici pentru a le oferi o bătrâneţe demnă.

Mari actori, profesori, medici, pictori, ingineri sunt oamenii de care a avut şi are grijă Szentágotai Loránt. Pe unii i-a cules de pe stradă, după ce ajunseseră boschetari.

Szentágotai Loránt îi iubeşte pe toţi pacienţii săi. Sentimentul este reciproc pentru că atunci când intră el în salon, feţele bătrânilor se luminează. Arată de parcă soarele le-ar fi zâmbit într-o zi mohorâtă. Vorbeşte cu toţi, îi ţine de mână, îi mângâie părinteşte pe frunte ca şi cum ar vrea să le ia durerea sau supărarea.

Doctorul Szentágotai Loránt a ştiut de mic copil că vrea să aibă de-a face cu oamenii, să îi ajute. De aceea a ales calea medicinei. Are 47 de ani de carieră medicală, a fost mai mult medic de familie, iar de 26 de ani se ocupă de bătrâni. Când este întrebat de ce a ales să îi ajute tocmai pe cei în vârstă, îl podideşte plânsul.

„E mai tristă această problemă. Părinţii mei, amândoi au murit în mâinile mele. Tata a fost un om deosebit, dintr-un singur salar a crescut trei copii cu facultate şi înainte de moarte mi-a zis că are o singură dorinţă: să am grijă de bătrâni. Şi înainte îi mai ajutam pe bătrâni, dar de atunci am rămas cu această idee. Am renunţat la serviciul la stat, am renunţat să merg în străinătate şi am ales acest drum şi îmi pare bine că ales asta”, povesteşte doctorul.

