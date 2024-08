Au început înscrierile la Walking Month 2024. 3.000 de ore de terapie gratuită pentru copiii cu sindrom Down sau autism.

Walking Month revine în acest an cu o nouă ediție, dedicată copiilor neurodivergenți, cu tulburări de spectru autist sau sindrom Down, care au nevoie de terapie de specialitate.

Au început înscrierile la Walking Month 2024 | Foto: pixabay.com

„Pașii noștri sunt pasul lor înainte” – sub acest slogan, concursul caritabil Walking Month dă startul înscrierilor pentru ediția din 2024. Organizatorii își propun să mobilizeze pasionații de mișcare și fapte bune pentru a strânge fondurile ce vor asigura gratuit 3.000 de ore de terapie pentru copii neurodivergenți și familiile lor, prin programele derulate de asociația DogAssist.

La cea de-a 10-a ediție, Walking Month susține o nouă cauză dedicată copiilor cu nevoi speciale. Fiecare înscriere în concurs devine automat o donație ce va acoperi din costurile sesiunilor de terapie necesare copiilor a căror evoluție depinde de intervenții specializate. Dog Assist, asociația parteneră în proiect, are o listă de 60 de beneficiari care vor primi, de 2 ori pe săptămână, ședințe de kinetoterapie și psihoterapie asistată de animale, care îi vor ajuta să depășească limitările impuse de condiții precum sindrom Down și autism. În plus, sprijinul va fi direcționat și către familii, cu ședințe de suport și un program de educație pentru părinții cu copii neurodivergenți, coordonate de specialiști.

Pentru a strânge banii necesari celor 3.000 de ore de terapie, e nevoie de o nouă mobilizare a comunității clujene. Oricine dorește să ajute se poate înscrie, între 19 august și 20 septembrie, în Walking Month, prin descărcarea aplicației din Google Play sau App Store. Bucuria de a dona și a ajuta este dublată de emoția concursului propriu-zis. Timp de o lună, cei înscriși primesc provocarea de a face cât mai mulți pași pentru a putea câștiga unul dintre zecile de premii oferite de organizatori. 100% din taxele de participare în concursul Walking Month sunt direcționate direct către asociația Dog Assist. Cu cât mai mulți participanți, cu atât mai multe ore de terapie asigurate.

„Prin Walking Month 2024, dorim să ne extindem angajamentul față de diversitate, echitate și incluziune, sprijinind copiii neurodivergenți în parcursul lor de dezvoltare. Programele specializate desfășurate de Asociația Dog Assist rezonează profund cu misiunea noastră de a elimina barierele legate de dizabilități și de a oferi egalitate de șanse fiecărui individ. Invităm întreaga comunitate să ni se alăture și să pășim înspre un viitor mai incluziv. Împreună, putem contribui la binele comunității din care facem parte., spune Ioana Popa, General Manager Betfair Romania Development, compania care organizează concursul Walking Month încă din 2015.

Concursul propriu-zis se va derula în perioada 23 septembrie – 22 octombrie. La ultima ediție, cei aproape 3.000 de participanți din întreaga țară au reușit să strângă 150.000 de euro, bani donați pentru construirea primului parc inclusiv din Cluj-Napoca, și să parcurgă împreună aproape 1 miliard de pași. În cei 10 ani de existență, Walking Month a ajutat la renovarea dispensarelor de la sate, asigurarea de mese calde pentru vârstnici singuri, achiziționarea primei ambulanțe sociale din Transilvania și a primului taxi comunitar pentru persoane cu dizabilități neuromotorii.

Walking Month este organizat de către Betfair Romania Development, în parteneriat cu Banca Transilvania. Cele două companii acoperă toate costurile de organizare, astfel că 100% din taxele de înscriere plătite de participanți vor reprezenta donații pentru proiectul social al anului. Toate detaliile despre înscrierea în concurs sunt disponibile pe walkingmonth.ro.

Despre Walking Month

Walking Month este un concurs caritabil inițiat de Betfair Romania Development, care se află la ediția a 10-a. Cu ajutorul acestui proiect, din 2015 până azi, mii de oameni și sute de companii au oferit peste 3 milioane de lei, ce au ajutat în susținerea mai multor cauze umanitare.

În 2015, participanții au strâns bani pentru dotarea cu aparatură medicală a unui spital de copii din Cluj-Napoca; în 2016, fondurile au fost direcționate către terapia de care aveau nevoie copiii cu dizabilități neuro-motorii, iar în 2017 Walking Month a oferit fondurile cu care Beard Brothers a dublat capacitatea primului taxi comunitar gratuit din Cluj. Ediția 2018 a adus fondurile necesare pentru pregătirea sportivilor României în vederea Jocurilor Paralimpice, în timp ce în 2019 am „unit cele două Românii”, donațiile concurenților fiind folosite pentru crearea primei ambulanțe sociale din Transilvania. În 2020, în plină pandemie, Walking Month a contribuit la proiectul „O masă caldă”, destinat seniorilor pentru care izolarea este o stare permanentă de fapt, iar în 2021 concurenții au donat asociației PRIMA DATĂ ACASĂ fondurile necesare pentru reabilitarea a trei dispensare medicale de la țară, pentru a crește accesul rapid și sigur la servicii medicale în comunități rurale.

În 2022, 1 milion de minute de mișcare au fost oferite copiilor în situații vulnerabile, prin tabere și activități sportive suportate din fondurile colectate, iar fondurile strânse în 2023 vor ajuta la construcția primului parc incluziv din Cluj-Napoca, proiect aflat în faza de avizare finală.

