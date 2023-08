Walking Month. Să facem milioane de pași pentru primul loc de joacă incluziv din oraș!

Sunt deschise înscrierile la Walking Month 2023, iar anul acesta, organizatorii anunță că vor susține un proiect care „va schimba orașul pentru totdeauna”.

„Când alegi să te înscrii în Walking Month, contribui direct la construcția primului loc de joacă incluziv din oraș, adică un spațiu cu echipamente adaptate, în care copiii cu dizabilități se pot juca alături de cei «tipici». În acest moment, Clujul are peste 2.000 de copii cu dizabilități și un singur leagăn adaptat pentru ei, oriunde în oraș. Împreună, schimbăm acest lucru: Primăria Cluj-Napoca a oferit un teren în Parcul Rozelor, asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România a organizat un concurs de idei de arhitectură, iar noi vom finanța amenajarea locului de joacă. Hai în Walking Month și ajută copiii cu dizabilități să se joace în condiții egale cu ceilalți. Altfel spus, Step up for equal play!”, transmit organizatorii.

Cum te înscrii? Descarcă aplicația Walking Month din Google Play sau App Store. Alege pachetul de participare Basic sau VIP și fă prin aplicație donația către ONG-ul partener din acest an, Serviciul de Ajutor Maltez în România. După activarea pachetului, ești pregătit de start și poți forma o echipă sau te poți alătura unei echipe, dacă vrei.

Calendarul concursului

Înscrieri: 7 august - 4 septembrie

Concurs: 11 septembrie - 10 octombrie

Premiere: până la finalul lunii octombrie

