Cum a cucerit Alin Tișe inimile locuitorilor Câmpiei Turzii. I-a ajutat la greu și nu l-au uitat.

Alin Tișe a rămas în mintea locuitorilor Câmpiei Turzii încă din 2006, când, în calitate de prefect, i-a ajutat la inundații sau cu problemele sociale de la închiderea Combinatului Industria Sârmei. Imaginile sunt grăitoare: proverbul „bine faci, bine primești" se aplică și în politică.

La un eveniment electoral organizat de PNL la Câmpia Turzii, o femeie din public și-a amintit cum Alin Tișe i-a ajutat pe locuitorii orașului în 2006 când au avut mari probleme sociale determinate de închiderea ISCT și de inundațiile puternice. | captura video

La un eveniment electoral organizat de PNL la Câmpia Turzii, o femeie din public i-a spus primarului liberal că Alin Tișe, actualul președinte al Consiliului Județean, nu este un străin pentru locuitorii orașului. Ea și-a amintit de momentele dificile din 2006 când Alin Tișe, pe atunci prefect al județului Cluj, i-a ajutat pe locuitorii orașului Câmpia Turzii care s-au lovit de mari probleme sociale determinate de închiderea ISCT și de inundațiile puternice din zonă.

„Domnul Alin Tișe a fost un om deosebit, cunoaște cartierul, poate aproape la fel de bine ca dumneavoastră (primarul municipiului Câmpia Turzii, Dorin Lojigan – n.r.). A fost aici când am avut probleme. Casele acestea din spate au fost toate sub apă. Dânsul a fost prezent aici din momentul când am avut problema, până s-a rezolvat. Este un om care se implică foarte mult”, a rememorat femeia evenimentele anului 2006, când apele au inundat Câmpia Turzii.

În toamna anului 2006, zona orașului Câmpia Turzii a fost afectată de inundații. Pivnițele și curțile a peste 300 de gospodării din cartierul Șarât din Câmpia Turzii au fost inundate. Actualul președinte al Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a fost prefect al județului Cluj între 2006 și 2008.

Imaginile sunt grăitoare și nu mai e nevoie de nicio „traducere”: proverbul „bine faci, bine primești” se aplică și în politică.

Președintele CJ, Alin Tișe, a rămas în mintea locuitorilor Câmpiei Turzii încă de la începutul anilor 2000, când, în calitate de prefect, i-a ajutat la inundații sau cu problemele sociale de la închiderea Combinatului Industria Sârmei.

