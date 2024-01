Zeci de cerșetori, depistați în câteva zile pe străzile Clujului. Emil Boc: „Dacă am lăsa garda jos o săptămână, Clujul ar fi invadat de cerșetorie”

Primarul Emil Boc susține că municipiul Cluj-Napoca este o destinație atractivă pentru cerșetorii din alte localități.

Zeci de cerșetori, depistați în câteva zile pe străzile Clujului. FOTO: Pixabay

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, arată că, în doar patru zile, 15 cerșetori au fost identificați pe străzile Clujului, majoritatea din alte localități.

Edilul arată că, dacă poliția locală „ar lăsa garda jos”, într-o săptămână, Clujul „ar fi invadat de cerșetorie”.

„Poliția Locală, de-a parcursul timpului și-a rafinat metodele, discuțiile, capacitatea de a dialoga cu oamenii. Avem și persoane care cerșesc în municipiul Cluj-Napoca. Numai în ultimele patru zile, au fost identificate 15 persoane. Cele mai multe din afara Clujului. Cei care sunt din afara Clujului, sunt conduși spre localitatea de domiciliu. Nu se permite practicarea cerșetoriei, pentru că asta distruge calitatea vieții de a fi împreună. Dacă ai o problemă, îți punem la dispoziție un adăpost, cu condiții civilizate. Am fost în centrele de găzduire temporară, asta fac în fiecare an, să fie totul în ordine. De la personalul medical, la personal de asistență socială, la asigurarea căldurii, a igienei, a trei mese pe zi, cu sprijinul asociațiilor, plus consiliere de specialitate. Tot ce este uman posibil, noi facem. Dacă am lăsa garda jos o săptămână, Clujul ar fi invadat de cerșetorie, ar deveni un loc în care să u se simtă bine nici o ființă”, a spus primarul Emil Boc, la un post local de radio.

Primăria pune la dispoziție două centre pentru persoanele fără adăpost

În contextul răcirii accentuate a vremii din ultimele zile, primarul Emil Boc a vizitat ieri centrele de găzduire temporară ale Primăriei. În total, centrele au o capacitate de 114 locuri, din care, ieri, erau ocupate 71 de locuri.

„Alături de colegii mei de la DASM - Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca, am verificat centrele de adăpost ale primăriei, respectiv Centrul de Găzduire Temporară de pe str. Oaşului nr. 298 și Centrul Social de Urgență de pe str. Dragoș Vodă nr. 36-38. Având în vedere temperaturile scăzute anunțate pentru această perioadă, vă rog să aveți în vedere că la cele două centre sunt pregătite 114 locuri pentru persoanele fără adăpost. În caz de urgență acestea pot fi suplimentate. Acum, 10 ianuarie 2024, sunt ocupate 71 locuri. Totodată, 50 locuri sunt puse la dispoziție de fundațiile partenere - Prison Fellowship România la Centrul de urgență al fundației de pe str. Sobarilor nr. 29 și Uniunea Creștină din România la Centrul rezidențial «Sfântul Ioan al lui Dumnezeu» de pe str. Petofi Sandor nr. 10. Dacă observați persoane fără adăpost, sunați la Poliția Locală - 0264/955 - sau la telefonul primarului - 0264/984. Trebuie să avem grijă atât de noi, cât și unii de alții. Pe lângă serviciile de găzduire, igienă și hrană, persoanele fără adăpost pot beneficia în centrele Primăriei de servicii de asistență socială (de la întocmire acte de identitate la sprijin în obținerea ajutorului social, pentru plata chiriei, pentru angajare etc.), asistență psihologică, asistență medicală primară şi consiliere juridică, în conformitate cu standardele de calitate prevăzute pentru acest tip de servicii şi ţintit nevoilor specifice şi reale ale fiecărei persoane asistate”, a arătat primarul Emil Boc.

