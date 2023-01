Nu vă lăsați păcăliți! Escrocii folosesc povestea unei mămici cu cancer ca să facă bani de pe urma clujenilor: „Se laudă deja cu banii strânși!”

Atenție, clujeni! Nu vă lăsați păcăliți. Escrocii se folosesc de povestea unei mămici bolnave de cancer ca să facă bani ilegal pe rețelele de socializare.

Escrocii încearcă să facă bani ilegal, cu o poveste furată / Foto: Facebook

O citioare monitorulcj.ro ne-a semnalat că o înșelătorie se desfășoară pe rețelele de socializare în această perioadă, care vizează persoane din Cluj. Pe grupurile de Facebook din Cluj escrocii s-ar folosi de povestea unei mămici bolnave de cancer pentru a face bani ilegal.

Aceștia se laudă deja cu suma strânsă până acum:

„Circulă pe grupurile din Cluj un nou tip de scam - o poveste furată a unei femei bolnave de cancer - pe care niște escroci și-au însușit-o și fac bani frumos ilegal pe grupurile din Cluj și nu numai. Se lăudau că au strâns deja 2.000 de lei”, ne-a relatat tânăra.

Se foloseau de imagini cu o femeie din Pakistan

Tânăra a făcut și o postare pe Facebook pentru a-i atenționa pe cei care au donat deja pentru acest caz. Când a căutat imaginea pe Google cu persoana despre care se spunea că este bolnavă a văzut că identitatea reală era de fapt a unei femei din Pakistan.

„La o simplă căutare pe Google am aflat că poza este a unei femei din Pakistan, nicidecum o româncă bolnavă de cancer. E incredibil că se poate profita de pe urma acestei boli incurabile… Dacă ar fi adevărat, nu cred că ar fi postat de pe conturi fake, cu poze fake. Mare grijă cui donați banii... am văzut postarea pe mai multe grupuri și nu are niciun act doveditor. Am primit block după ce am sesizat că e scam”, a spus tânăra.

În postarea escrocilor scria în felul următor: „Nu e cazul meu, postez acest caz ca să ajungă la cât mai multă lume, haideți să ajutăm! Cancerul nu lua mama unui copilaș. Oameni buni, în mâinile noastre stă singura șansă la viața pe care Diana a mai primit-o. Are CANCER. O formă agresivă care îi ia din viață cu fiecare secundă care trece. Are 25 de ani și este mama unui băiețel de 5 ani. A trecut prin operații grele și tratamente extrem de dureroase, dar boala nu a dispărut. La un moment dat, după o operație, a intrat în stop cardio-respirator și pur și simplu a văzut un drum și o lumină albă care venea spre ea. Familia le-a dus pe copilașul ei Gabriel la ea și acesta a tot strigat-o MAMA! MAMA! iar mama lui s-a trezit din comă. Dumnezeu a trimis-o înapoi când a auzit glasul copilașului ei.

În România, nu a mai primit de la nici un medic șanse la viață. Dar Dumnezeu e bun și i-a scos în cale singurii medici care i-au mai oferit o șansă la viață. Această șansă costă 15.000 euro, bani pe care trebuie să îi adune până în luna aprilie. Da, peste 3 luni de zile este aprilie și atunci ar trebui să meargă în Turcia la operație. Haideți să o ajutăm. Fiecare am putea fi în locul ei. Ce ne-am bucura fiecare de orice ajutor, doar să știm că nu ne rămân copiii orfani. Bani mai facem fiecare. Totul se întoarce.”

Cazul real al mămicii cu cancer

Cazul real a fost semnalat la mijlocul lunii decembrie 2022, de Mirela Purdea, un creator digital. Povestea este aceeași, doar că escrocii au schimbat numele femeii, care de fapt se numește Roxana Fărcaș, și conturile bancare.

Vedeți postarea de mai jos:

Povestea reală a mămicii bolnave de cancer care are nevoie de ajutor / Captură ecran - Facebook

Redacția monitorulcj.ro a semnalat Poliția cu privire la acest caz, pentru care se vor efectua verificări. Vom reveni cu mai multe informații după ce le primim.

Dacă ați fost înșelați prin această metodă sesizați Poliției cazul dumneavoastră.

