Câțiva clujeni și-au împărțit masa de Crăciun cu familiile nevoiașe din județ: „Demnitatea nu o găsești pe raft, în magazin!” VIDEO

Un grup de clujeni cu suflet mare și-au împărțit masa de Crăciun cu familiile nevoiașe din județ, care locuiesc în case vechi, în zone în care nici curentul, gazul ori apa curentă nu a ajuns încă.

Au colindat și și-au împărțit masa de Crăciun cu familii nevoiașe din județul Cluj / Foto: Facebook - Rocsana Contraș

De Crăciun, nimeni nu trebuie să rămână singur, indiferent de starea socială ori financiară pe care cineva o are. Astfel, un grup de clujeni cu suflet mare au pornit în mai multe zone din județul Cluj în care se află familii defavorizate, iar în Ajunul Crăciunului au împărțit bucatele pe care le-au pregătit de sărbători cu ele.

Una dintre persoanele care au adus „minuni” de Crăciun în casele acelor familii nevoiașe este Rocsana Contraș, care a făcut publice faptele bune pe care le-au realizat. Ee a evidențiat și faptul că nu este o „rușine să nu ai”, iar „demnitatea nu o găsești pe raft în magazin”:

„Undeva sus de tot în munte s-a auzit colind așa cum nu s-a mai auzit de mult. Am colindat cu brațe pline. Am întrebat la un moment dat într-o casă veche din lemn unde nu a ajuns nici curentul electric și nici gazul, apa curentă ori canalizarea «Ce v-ați făcut de mâncare de Sărbători?» și am primit drept răspuns un chip rușinat cu ochii în pământ. Nu e Rușine să nu ai!!!!! Demnitatea nu o găsești pe raft în magazin! Au căutat-o mulți s-o pună în coș alături de Panettone și n-au găsit-o! Nu e de vânzare!

Sunt oameni cu masa arhiplină, ce-și țin tacâmurile-n mână căci nu mai este loc de nici măcar un ac pe masă! Și mai sunt ei, cei ce își poartă sărăcia absolută cu atâta resemnare. Astăzi am mai făcut o dată în plus front comun lipsurilor pentru că este Crăciun!!!!! Crăciun în toate casele! Am împărțit masa de Crăciun! Dumnezeu lucrează prin oameni simpli! Sărbători binecuvântate tuturor!”, a spus Rocsana.

Grupul de clujeni a „colindat” prin mai multe zone din Cluj, de la Băișoara pânî la Recea Cristur, neglijându-și chiar musafirii care ar fi trebuit să ajungă în casele lor în aceeași zi:

„«Împarte masa de Crăciun» a fost ultimul nostru proiect pe acest an. Am împarțit platourile cu carne, ruladă, prăjituri și turtă dulce. Am colindat din Băișoara până în Moara de Pădure, Scărișoara și apoi în cealaltă parte din Județ, la Recea Cristur. Unii dintre noi am ajuns aproape de miezul nopții acasă, am spălat mașinile de două ori intr-o zi și am ratat proprii noștri musafiri ori colindători. Vă mulțumim tuturor celor implicați sub o formă sau alta, cei prezenți fizic și cei prezenți cu sufletul!”, a mai spus Rocsana.

CITEȘTE ȘI: