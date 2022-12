Un Crăciun mai fericit! Voluntarii CERT Transilvania au pregătit 1.200 de pachete pentru copiii din orfelinate și Apuseni. FOTO

Sute de copii de la munte din Apuseni, dar și din orfelinatele de pe lângă Cluj, au primit cadouri de Crăciun. Inițiativa aparține Asociației CERT Transilvania, care în fiecare an aduc un zâmbet pe fața tuturor.

Sute de copii de la munte din Apuseni, dar și din orfelinatele de pe lângă Cluj, au primit cadouri de Crăciun

Asociația CERT Transilvania desfășoară cu ocazia sărbătorilor de iarnă mai multe acțiuni umanitare.

În weekend-ul care tocmai a trecut, voluntarii CERT Transilvania au plecat cu 460 de pachete către familiile din Apuseni.

Este vorba despre acțiunea „Umanitara de Crăciun” care a ajuns la ediția cu numărul 14.

„Am cules și am sădit bucurie. De 14 ani, în apropierea Crăciunului, renii 4x4 CERT Transilvania iau drumul Apusenilor, spre locuri greu accesibile, să ducă un strop de bucurie vârstnicilor, copiilor și familiilor nevoiașe.

Pe 7 trasee, am lăsat cele 460 de pachete pe care am reușit să le pregătim cu ajutorul vostru și al sponsorilor (...) 7 tone de bucurii au fost puse cu grijă în cutii, am adăugat un strop de suflet, am turnat bucurie din belșug și am sigilat fiecare cutie cu speranță și bunătate, toate adunate de la oameni darnici și trimise prin noi pe crestele munților Apuseni”, au transmis reprezentanții CERT Transilvania.

Voluntarii CERT Transilvania, în Apuseni/ Foto: CERT Transilvania - Facebook

Voluntarii CERT Transilvania, în Apuseni/ Foto: CERT Transilvania - Facebook

Chiar dacă acțiunea din 2021 a fost condiționată de pandemia de COVID-19, ajutoarele lui Moș Crăciun au reușit să ajungă în Apuseni și să le facă un Crăciun de neuitat celor din vârf de munte.

1.200 de pachete pentru copiii din centrele de plasament și munte

Iarna este mult mai dificilă pentru copiii de la munte care sunt nevoiți să se deplaseze câțiva kilometri în frig, ploi și zăpadă pentru a ajunge la școală. Pentru a le face o bucurie acestor copii și celor din centrele de plasament, voluntarii CERT Transilvania au pregătit nu mai puțin de 1.200 de pachete personalizat.

„Moș Crăciun ajunge la toți copiii. Chiar dacă e aglomerat până peste poate, el are un cadou pentru fiecare și nu-i va dezamăgi. Chiar dacă nu ajunge în fiecare casă, el a lăsat cadourile în Atelierul CERT și noi ne-am asigurat că spiritul Crăciunului ajunge la fiecare.

1200 de cutii personalizate, pregătite cu suflet de tot atâția spiriduși din Cluj au ajuns la piticii care învață în școlile de la munte și în centrele de plasament”, au transmis reprezentanții CERT Transilvania.

Cum poți susține proiectele CERT Transilvania?

Proiectele organizate de CERT Transilvania pot fi susținute și de tine. Persoanele fizice care doresc să redirecționeze 3,5% din impozitul datorat statului către Asociația CERT Transilvania, o pot face accesând site-ul https://cert-transilvania.ro/donations/.

Donații se pot face și direct în contul Asociația CERT Transilvania – RO36BTRL01301205109280XX

