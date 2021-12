Anunț îngrijorător făcut de cercetătorul Octavian Jurma: „Varianta Omicron va fi dominantă în România până la finalul săptămânii”

Octavian Jurma a prezentat, prin intermediul rețelelor de socializare, un grafic care anunță un val de infectări cu varianta Omicron în România.

Cercetătorul este de părere că varianta Omicron va fi dominantă în toată țara până la finalul săptămânii, iar petrecerile de Revelion vor fi un factor important în răspândirea noii variante.

„Raportul VOC de azi ne arata ca dintre cele 97 de secventieri de saptamana trecuta (pana in 26 dec) avem 10 cazuri noi, respectiv 10% din secventieri au fost Omicron. Luni insa, a doua zi dupa duminca, au mai fost confirmate 13 cazuri noi, deci mai mult decat in toata saptamana precedenta si azi avem un total de 38 de cazuri confirmate. Daca includem si cazurile de luni in calcul, ponderea Omicron este deja de 25% in Romania si va fi mai mult ca sigur dominanta (pondere peste 50%) pana la finalul saptamanii cu toate eforturile autoritailor de a cosmetiza situatia.”, a scris Jurma pe Facebook.

Octavian Jurma a adăugat că asistăm deja la debutul valului 5 al pandemiei de COVID-19.

