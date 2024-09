Tehnologii de ultimă generație și cea mai inovatoare sală de operație la noua clinică Q-Vision din Grigorescu. Plus o secție de reabilitare vizuală, unică în Transilvania. FOTO/VIDEO

Clinica Q-Vision sărbătorește 10 ani de la înființare și marchează acest moment prin deschiderea unei noi locații în cartierul Grigorescu, în urma unei investiții de 2 milioane de euro.

Clinica oftalmologică Q-Vision și-a inaugurat noul sediul din cartierul Grigorescu. Foto: monitorulcj.ro

Noua clinică dispune de un bloc operator modern și o secție de terapie intensivă la cele mai înalte standarde, precum și de o secție de reabilitare vizuală, unică în Transilvania.

Oana și Simion Rusu (ultimii doi din dreapta), fondatorii clinicii oftalmologice Q-Vision, alături de medici și asistente, la inaugurarea noului sediu din Grigorescu. Foto: monitorulcj.ro

Clinica a derulat recent și un screening în câteva grădinițe din Cluj în misiunea sa de a proteja sănătatea vizuală a comunității locale și de a preveni problemele oculare.

De-a lungul celor 10 ani, Q-Vision a oferit servicii oftalmologice de cea mai înaltă calitate, redând sănătatea pacienților și punând la dispoziție tehnologii și echipamente de ultimă generație. Noua locație din Grigorescu, situată pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 31, reprezintă un pas firesc în extinderea serviciilor oferite și în atingerea unui nou nivel de excelență în îngrijirea oftalmologică.

Oana Rusu, medic primar oftalmologie, fondatoarea clinicii Q-Vision, a povestit despre începuturile sale în medicină. Foto: monitorulcj.ro

Aparatură performantă și softuri de specialitate

Locația din Grigorescu va oferi pacienților acces la un spațiu dedicat tratării afecțiunilor oftalmologice, dotat cu tehnologie performantă. Sala de operații este echipată cu aparatură modernă, precum un aparat de facoemulsificare AMOSignature pentru operațiile de cataractă și un microscop operator cu sistem de vizualizare 3D, esențial pentru intervențiile chirurgicale precise. În plus, pacienții vor beneficia de un spațiu de internare și terapie intensivă, unde vor fi monitorizați îndeaproape de specialiști în domeniu.

Bloc operator unic în Cluj-Napoca la clinica oftalmologică Q-Vision din cartierul Grigorescu. Foto: monitorulcj.ro

Secția de reabilitare vizuală, unică în Transilvania, oferă terapii inovatoare, inclusiv tratamente pentru ambliopie și alte afecțiuni oftalmologice, utilizând un software oftalmologic, HTS SVI. Acest sistem complex pentru terapia vederii este o premieră în Cluj și folosește un ecran touch de 50” pentru terapia pacienților cu probleme de învățare, strabism, ambliopie și traume neurologice.

Salon modern de terapie intensivă la clinica oftalmologică Q-Vision, recent inaugurată. Foto: monitorulcj.ro

„Întotdeauna mi-am dorit să fiu medic. Știu că toți copiii își doresc, în general, să fie medici, dar eu am continuat și la frumoasa mea vârstă am devenit medic primar și chirurg oftalmolog după multă, multă muncă. Am venit în Cluj, am terminat facultatea de medicină în 2007, după care am intrat în rezidențiat și am devenit medic specialist în 2014, iar tot atunci mi-am dorit să deschid o clinică. Eram un tânăr medic specialist dornic să fac multe și să învăț foarte multe din tainele oftalmologiei, atât pe partea medicală și, de ce nu, pe zona de business. Am început în 2014 cu un cabinet de consultație, după care am început și partea chirurgicală. Pentru mine, partea chirurgicală a fost un vis împlinit, medicii știu câtă muncă e nevoie să depui să devii un medic chirurg, mai ales în zona de oftamologie unde lucrezi sub microscop operator. Am făcut multe exerciții, am operat foarte mulți ochi de porc, după care, acum, mă pot considera un medic chirurg oftalmolog. Lucrurile au evoluat firesc și asta ne-a permis să ne mutăm în acest sediu nou construit, iar lucrul cu care ne mândrim cel mai mult este acest bloc operator care, fără niciun fel de lipsă de modestie, este cel mai performant din zonă.

Avem toate echipamentele necesare în așa fel încât actul operator să fie în cea mai mare siguranță atât pentru noi ca și chirurgi, cât și pentru pacienți. Avem un sistem de ventilație foarte bine pus la punct, astfel încât în timpul operațiilor și a chirurgiei este întotdeauna, în permanență, un aer steril ceea ce îți dă confort ca și chirurg ulterior, unde riscurile infecțiilor postoperatorii sunt reduse, chiar zero. În cabinetele de consultații acoperim aproape toate ariile, toate subspecialitățile oftalmologiei, inclusive oftalmologie pediatrică. Face operații de cataractă, face operații de glaucom, facem operații de estetică a pleoapelor, practic acoperim aproape toate zonele chirurgicale. Un lucru nou pe care l-am inițiat deja este un department de reabilitare vizuală, am achiziționat niște softuri performante care ne permit să recuperăm acuitatea vizuală pacienților, inclusiv celor vârstnici. Ne adresăm atât copiilor, cât și celor vârstnici care își doresc să-și recupereze vederea. Lucrul acesta n-ar fi fost posibil fără o aparatură performantă pe care dorim să o schimbăm la fiecare 2-3 ani și nici fără o echipă de medici optometriști, asistenți, personal administrativ care fac ca oftalmologia să nu fie doar o meserie, ci să fie o pasiune pe care noi o punem în slujba pacienților noștri”, a spus Oana Rusu, medic primar oftalmolog, specializată în chirurgia cataractei și fondatorul clinicii Q-Vision.

Oana Rusu, fondatoarea clinicii Q-Vision, pe holurile noii clinici explicând în detaliu colegilor medici investițiile făcute. Foto: monitorulcj.ro

Specializați în operații oftalmologice

Noua clinică Q-Vision se specializează în operații de pol anterior și posterior, oftalmopediatrie, reabilitare vizuală și optică medicală, oferind pacienților o gamă variată de tratamente și intervenții chirurgicale, de la operații de cataractă și glaucom până la tratamente pentru afecțiuni oculare complexe.

Așa arată blocul operator din cadrul clinicii Q-Vision, clinică inaugurată după o investiție de 2 milioane de euro. Foto: monitorulcj.ro

„De 10 ani, ne dedicăm în totalitate sănătății vizuale a pacienților noștri. Extinderea în Grigorescu, după o investiție de 2 milioane de euro în dezvoltarea locației și în echiparea acesteia cu cea mai performantă tehnologie, reprezintă un nou pas în angajamentul nostru de a oferi servicii oftalmologice premium, bazate pe tehnologie de ultimă generație și o echipă medicală dedicată. În plus, suntem mândri să anunțăm că am desfășurat recent un screening oftalmologic la câteva grădinițe din Cluj. În urma screeningului au fost consultați 176 de copii și s-a identificat că 40% dintre aceștia necesită o evaluare oftalmologică de specialitate. Este o parte importantă a misiunii noastre de a preveni problemele oculare și de a proteja sănătatea vizuală a comunității, în special a celor mici”, a mai declarat Rusu, joi seara, la inaugurarea noii clinici din Grigorescu.

Interiorul clinicii Q-Vision, unde aveți posibilitatea să testați o gamă largă de ochelari de vedere și/sau de soare. Foto: monitorulcj.ro

Teodora Cociș, doctor specialist în oftalmo-pediatrie la Q-Vision, a declarant că această clinică se adresează atât copiilor cu strabism, cât și adulților care au suferit un AVC sau sportivilor.

„Zona de oftalmo-pediatrie m-a pasionat dintotdeauna, copiii sunt cel mai de preț dar pe care îi am. A fost un drum lung, greu, dar frumos. În căsuța noastră am desăvârșit o zonă dedicată oftalmo-pediatriei, cabinete cu dotări necesare consultațiilor la copii și zona de reabilitare vizuală unde recuperăm vederea de la cel mai mic la cel mai mare. Ne adresăm atât copilașilor cu diferite probleme oftalmologice, strabism, ambliopie și multe alte probleme, cât și adulților, pacienți care au suferit un AVC, sportivilor care doresc să își îmbunătățească coordonarea ochi-mână, pacienților cu probleme de echilibru, acoperim o gamă destul de largă de pacienți pe care îi putem reabilita cu succes. Ce-mi doresc pe mai departe? Să creștem la fel de frumos cum am crescut până acum, să oferim servicii de calitate comunității, să avem pacienți mulțumiți”, a declarat, la rândul ei, Teodora Cociș, doctor specialist în oftalmo-pediatrie.

O gamă variată de modele de ochelari pentru cei mici la clinica Q-Vision. Foto: monitorulcj.ro

Despre Q-Vision

Q-Vision este o clinică oftalmologică de referință din Cluj-Napoca, fondată în urmă cu 10 ani, oferind servicii medicale de înaltă calitate, cu accent pe inovație tehnologică în domeniul sănătății vizuale. Cu o echipă de specialiști experimentați și o gamă largă de servicii medicale, de la chirurgie oftalmologică de pol anterior și posterior la reabilitare vizuală și oftalmopediatrie, Q-Vision se angajează să îmbunătățească viața pacienților printr-o abordare integrată și personalizată.

Cabinete moderne de consultații oftalmologice la clinica Q-Vision. Foto: monitorulcj.ro

Clinica are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, astfel că ce interesați pot beneficia de consultații în baza biletului de trimitere de la medicul de familie.

