Aproape 4 români din 1.000 mor din cauze prevenibile și aproape 3 din 1.000 din cauze tratabile. Media europeană este la jumătate. (P)

Avem un sistem de sănătate care este doborât de cheltuielile post diagnostic dar cu foarte puține acțiuni și programe de prevenție și screening.

România, în ceea ce privește incidența cancerului este pe primele locuri din Europa. În majoritatea țărilor europene cancerul nu mai este privit ca o boală terminală ci ca una cronică pentru că este descoperit în faze incipiente prin programele de screening obligatorii. Din păcate la noi rămâne a doua cauză a mortalității. Un raport OECD arată că 1 din 6 decese în România are cauze oncologice. În același timp, accesul la terapii noi se produce cu întârziere în România, față de restul Europei.

La fel se întâmplă cu boli că diabetul, boli pulmonare și altele.

Sistemul de sănătate – de stat sau privat – trebuie să pună pacientul pe primul loc, iar România trebuie să ofere acces la cele mai noi medicamente, la personal bine pregătit și la echipamentele necesare.

Ce vom face noi, echipa Alianța Dreapta unită:

- vor susține politici europene care să simplifice și să garanteze accesul pacienților la tratament, indiferent de locul în care s-au născut sau locuiesc.

- vom iniția procedurile pentru noua legislație europeană pentru produse farmaceutice și echipamente medicale care asigură accesul egal și la timp al tuturor pacienților din UE la medicamente sigure, eficiente și accesibile.

- vom susține dezvoltarea de rețele de colaborare internaționale și schimburi de bune practici și să ușureze accesul pacienților români la spitale din alte țări europene, dacă tratamentul necesar nu este disponibil în România.

- vor propune un program Erasmus pentru medicii rezidenți, care va pune accent pe garantarea importului de bună practică și aderența față de protocol și disciplina exercitării profesiei, respectul față de viață și pacien

Pericole precum criza globală de forță de muncă în sănătate – lipsa asistentelor medicale chiar și din centre mari europene – precum și oportunități precum dezvoltarea fulminantă a inteligenței artificiale (AI) pot fi adresate/exploatate doar la nivel european.

Din rolul de consilier local la Cluj-Napoca am inițiat proiectul centrului de tratare a adicțiilor, pe cel al centrului de paliație municipal, proiecte ce sunt în curs de implementare și am militat pentru construirea unei noi maternități, a unui centru Respiro, a unui centru de recuperare pentru copii și am susținut toate investițiile în infrastructura sanitară. Voi continua să investesc efort în această direcție și de la nivel european.

În 9 iunie votați oameni bine pregătiți, care sunt cu adevărat pro-europeni și care vin cu soluții la problemele dificile ale momentului. Votați Alianța Dreapta Unită!

