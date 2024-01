INTERVIU – Cristina Grigore, cofondator Peditel: „Serviciul medical Peditel, 10 ani de încredere pe care părinții ne-au acordat-o”

Cu un total impresionant de 124.283 de apeluri preluate și 685.877 de minute vorbite anul trecut, Peditel tocmai a atins pragul de 10 ani de activitate nonstop.

Cristina Grigore – cofondator Peditel Foto: Cristina Grigore

Sute de părinți apelează, zilnic, la sfaturile medicale prin telefon, ale unei echipe de medici empatici, calmi și răbdători. De 10 ani, Serviciul Peditel ajută nonstop și gratuit copii aflați în suferință, sfătuindu-i pe aparținători, de cele mai multe ori, disperați, să ia măsuri rapide și eficiente pentru cei mici.



Cristina Grigore, cofondator al Serviciului medical pediatric Peditel, subliniază, într-un interviu acordat ziarului monitorulcj.ro, ce a însemnat toată această perioadă în cifre și fapte bune.

Reporter: Ce înseamnă acești 10 ani de activitate Peditel?



Cristina Grigore: Sunt 10 ani de activitate Peditel în România și la nivel global pentru orice părinte care trăiește, locuiește sau merge în vacanță în orice țară din lume. La Cluj, Peditel a fost în 2014, un proiect pilot care a însemnat 6.848 de copii pe care i-am ajutat gratuit în zece ani. În 14 ianuarie 2014 a fost primul apel pe care l-am preluat, iar 10 ani mai târziu înseamnă 742.547 de copii pe care i-am ajutat gratuit, cu o echipă de 40 de medici. Mai înseamnă 1,5 milioane de adulți – părinți, bunici, mătuți, unchi sau alți aparținători ai copiilor pe care echipa Peditel i-a ajutat să treacă peste stres, panică, necunoaștere, îngrijorare privind sănătatea copiilor lor. Mai înseamnă și 10 ani de încredere pe care părinții ne-au acordat-o. De la primul an în care erau 19 apeluri pe zi am ajuns, în 2024 la 800 de apeluri pe zi maxim, media fiind undeva între 380-420 de apeluri, depinde de perioadă și de an. De asemenea, 10 ani cred că mai înseamnă să schimbăm conceptul de „gratuit nu e bun, nu îl va utiliza nimeni, nu este apreciat” în cel mai apreciat serviciu medical care există în România în mod sigur, pentru că gradul de mulțumire al utilizatorilor noștri este 9,75 din 10, pe un eșantion realizat anonim.

Reporter: Cum reușiți să gestionați acest serviciu din punct de vedere financiar?



Cristina Grigore: Cred că una dintre cele mai mari probleme pe care le-am avut în acești 10 ani a constat în faptul că a trebuit să gestionăm lipsa finanțărilor, pentru a putea să continuăm și să creștem Serviciul Peditel cu un număr mai mare de medici și de linii de gardă. Din punct de vedere financiar, ne-am confruntat cu anumite situații pentru a putea asigura finanțarea pentru două linii, spre exemplu. Sunt oameni, donatori, persoane fizice, fie părinți care ne-au apelat și vor să ne ajute și donează, sau companii care ne sprijină prin contracte de sponsorizare. În 10 ani înseamnă peste 6000 de donatori, peste 200 de persoane juridice care ne-au ajutat, iar la nivel de beneficiar înseamnă copii care trăiesc în

peste 6000 de localități din România și peste 27 de țări la nivel global.



Reporter: Care sunt cele mai frecvente situații, probleme pentru care sunteți apelați să oferiți ajutor?

Cristina Grigore: Unul dintre cele mai utilizate protocoale este cel legat de febră, diaree, vărsături, răcelile, tusea, durerile abdominale, accidentele casnice - copiii mai cad din pat, din cărucior. Dar în top sunt febra, diareea, vărsăturile, pe acestea este un procent mare de solicitări.

Reporter: Ați avut cazuri, situații speciale, ieșite din comun?



Cristina Grigore: Da. Sunt acele apeluri în care părinții sunt foarte panicați, nu știu cât este de gravă situația medicală a copilului și cât de urgent trebuie să ajungă într-o unitate de primiri urgențe. Sunt foarte multe astfel de situații, undeva la 30% din cazuri sunt acestea. E foarte multă panică, suferință din partea părintelui să își vadă propriul copil bolnav și să nu știe ce să facă. Pot să spun că memorabile sunt cazurile în care reușim să îl ajutăm pe părinte să depășească panica, teama, să avem un dialog, să ne înțeleagă, să comunicăm, din punct de vedere medical să aplice ceea ce medicul Peditel îi recomandă, inclusiv atunci când avem situații mai complicate din punct de vedere medical.

Dar sunt și situații în care părinții ne cer doza de antibiotic, în condițiile în care știm foarte bine că antibioticul se recomandă doar în momentul în care avem o analiză care să ne indice că avem nevoie de antibiotic.

Reporter: Ce vă doriți pentru anul 2024 și cu ce noutăți veniți?



Cristina Grigore: Au crescut foarte mult costurile, fiind cu toții afectați de modificările fiscale și sperăm să avem susținere în continuare, din partea donatorilor, sponsorilor - persoane fizice, persoane juridice. E un apel pentru cei care vor să ne susțină, acum fiind perioada în care pot să completeze datele online, gratuit și durează foarte puțin. Vreau să mai spun că 2024 vine și cu pilotarea primului AI medical pediatric (utilizarea inteligenței artificiale în domeniul medical) în triajul problemelor medicale mai grave.

