Peste 300 de medici și studenți UMF, la un cros caritabil în Parcul Central! Banii strânși ajung la copiii de la Oncologie. VIDEO

Peste 300 de medici, studenți și profesori au alergat sâmbătă, 13 mai, la crosul caritabil „Medic de 10km” al UMF Cluj. Banii strânși la eveniment vor fi folosiți pentru dotări materiale în secția de oncopediatrie de la Institutul Oncologic.

Medici, studenți și profesori ai UMF Cluj, la alergat la un cros caritabil în Parcul Central / Foto: monitorulcj.ro

320 de medici, profesori și studenți UMF Cluj au lăsat halatele albe și au alergat la un cros caritabil în Parcul Central din Cluj-Napoca sâmbătă, 13 mai.

Cea de-a doua ediție a crosului caritabil „Medic de 10km” a fost organizată de Mădălin Moldovan (UMF - Chirurgie orală şi Cranio-maxilofacială), Organizația Studenților Stomatologi (OSS), Organizația Studenților Mediciniști (OSM), prin proiectul „Sport pentru Sănătate” și Organizația Studenților Farmaciști, sub egida Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Participanții, pregătiți să înceapă cursa de ștafetă la crosul caritabil „Medic de 10km”, sâmbătă. 13 mai 2023 / Foto: monitorulcj.ro

Pentru ediția curentă, obiectivul a fost de a strânge bani pentru copiii de la Institutului Oncologic. Mai exact, toate fondurile obținute din taxele de participare și din donații vor fi utilizate pentru dotări materiale în secția de oncopediatrie a Institutului Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță” din Cluj-Napoca. Organizatorii doresc ca mediul spitalicesc să devină adaptat nu doar nevoilor medicale, ci și celor educaționale și spirituale ale micilor pacienți.

În cadrul evenimentului au existat trei tipuri de curse:

puteai să iei cu tine 4 prieteni și împreună să vă uniți forțele pentru a forma o ștafetă, în care fiecare alerga 2km

te puteai înscrie să parcurgi singur cei 10km din cadrul crosului

o cursă în care au alergat copiii

Participanții la crosul caritabil „Medic de 10km”, sâmbătă. 13 mai 2023 / Foto: monitorulcj.ro

În deschiderea evenimentului, prorectorul UMF Conf. dr. George Dindelegan a spus câteva cuvinte: „Felicitări tuturor că sunteți aici. Marele Iuliu Hațieganu, sponsorul nostru principal sufletesc este sigur alături de noi. Să nu uităm de fapt ce înseamnă medicină, să nu uităm că pe lângă faptul că facem pacienții bine, trebuie să acționăm preventiv, trebuie să stimulăm tot ceea ce înseamnă prevenție. Vă mulțumesc tuturor pentru participare, astăzi toată lumea câștigă! Succes!”.

Concurenții au prins viteză la crosul caritabil „Medic de 10km”, sâmbătă, 13 mai 2023 / Foto: monitorulcj.ro

Concurenții au prins viteză la crosul caritabil „Medic de 10km”, sâmbătă, 13 mai 2023 / Foto: monitorulcj.ro

Organizator: „Am vrut să fac ceva frumos pentru orașul meu”

Crosul caritabil „Medic de 10km” s-a născut la Cluj în 2022, din inițiativa cadrului didactic al UMF Cluj Mădălina Moldovan. În urmă cu un an, medicii, profesorii și studenții universității de medicină au alergat pentru a strânge bani pentru un coleg foarte bolnav. De această dată focusul a fost pe micii pacienți oncologici, iar anul viitor va exista un alt beneficiar:

„Eu am participat la foarte multe curse caritabile pentru alte spitale din țară, pentru Hospice Brașov, pentru copiii cu autism din Constanța, Școala Babel din Timișoara și m-am gândit să fac ceva frumos pentru orașul meu. Anul trecut am organizat prima ediție a crosului în care am strâns bănuți pentru un coleg de-al nostru care urma să-și facă o intervenție chirurgicală destul de costisitoare la un spital din Elveția, iar anul acesta am decis să continuăm demersul și am ales un alt target, anume secția de Oncopediatrie a Institutului Oncologic din Cluj-Napoca. Cu siguranță vom schimba destinatarul în fiecare an. Vom încerca să îndreptăm faptele bune și gândurile bune către noi beneficiari”, a declarat, pentru monitorulcj.ro, organizatoarea Mădălina Moldovan.

Cros caritabil „Medic de 10km”, sâmbătă, 13 mai 2023 / Foto: monitorulcj.ro

Impresii în urma crosului caritabil al UMF Cluj

La crosul caritabil au participat atât studenți și medici rezidenți, cât și profesori și membri ai conducerii universității clujene.

Cursa de ștafetă - participanții schimbă brățara de pe glezna colegilor pe propria gleznă pentru a continua cursa - cros caritabil „Medic de 10km”, sâmbătă, 13 mai 2023 / Foto: monitorulcj.ro

Prorectorul George Dindelegan a participat la cursa de ștafetă: „Cursa a fost foarte bună, în sensul că vremea a fost extraordinară pentru alergat, nu a fost prea cald. În această cursă toată lumea câștigă, nimeni nu pierde, și mă bucur că văd oameni care doresc să facă sport și fac sport cu un scop nobil”, a declarat pentru monitorulcj.ro prorectorul.

Tot la cursa de ștafetă a participat și decanul Facultății de Medicină Dentară, Conf. dr. Cristian Mihail Dinu, alături de rezidenții săi: „Am participat într-o echipă, alături de colegii mei mai tineri - rezidenții - și a fost super! Am alergat la ștafetă, vremea e minunată, suficient de răcoare ca să putem alerga, organizarea perfectă și simțim bucuria de a fi cu toți împreună.”

Bucuria de la finalul cursei - cros caritabil „Medic de 10km”, sâmbătă, 13 mai 2023 / Foto: monitorulcj.ro

O studentă din anul I la Medicină Dentară a evidențiat că această cursă de ștafetă a fost o idee foarte bună, care a convins-o să participe: „A fost foarte fain. Nu am mai participat niciodată la asemenea curse. O să mai particip și în viitor. Am fost motivată de cauza pentru care luptăm. Cea mai tare chestie a fost că am putut să fim în echipe. Dacă trebuia să vin sigură, probabil nu veneam. Dacă suntem mai mulți e foarte ok”, a declarat, pentru monitorulcj.ro, Natalia Purcel.

Concurenți care se apropie de finish, la crosul caritabil „Medic de 10km”, sâmbătă, 13 mai 2023 / Foto: monitorulcj.ro

Un medic rezident care a participat la cursa de 10km este de părere că evenimentul este unul special, fiindcă îmbină trei elemente foarte importante din viața noastră: „În primul și în primul rând, ce este foarte important la acest eveniment este tema caritabilă, pentru secția de oncopediatrie de la Institutul Oncologic și, în același timp, e o idee foarte faină să combini sportul, sănătatea cu spiritul caritabil. Transmite un mesaj corect întreg evenimentul”, ne-a spus Alexandru Ilie-Ene, medic rezident, Chirurgie Generală.

Finish - crosul caritabil „Medic de 10km”, sâmbătă, 13 mai 2023 / Foto: monitorulcj.ro

Rezultate cros caritabil

Rezultatele obținute la crosul caritabil „Medic de 10km” le puteți verifica aici.

La cursa individuală, cele mai bune scoruri au fost:

42:22.6 minute - feminin

38:23.84 minute - masculin

La cursa de ștafetă, echipa câștigătoare a fost „Nutriționiștii6”, cu timpul 38:04.32.

Cros caritabil „Medic de 10km”, sâmbătă, 13 mai 2023 / Foto: monitorulcj.ro

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: