Deputatul Patriciu Achimaș-Cadariu nu va vota un guvern din care face parte Alexandru Rafila. „Nu voi vota un guvern cu această atitudine față de pacienții bolnavi de cancer”

Deputatul PSD de Cluj, profesorul Patriciu Achimaș-Cadariu, anunță că nu va vota „pentru” avizarea în Comisia pentru Sănătate și Familie a candidaturii lui Alexandru Rafila pentru funcția de ministru al Sănătății în Guvernul Ciolacu, după ce acesta din urmă a anunțat că lansează un alt plan de cancer decât cel promovat prin lege de Parlamentul României.

De asemenea, chirurgul clujean a luat decizia de a nu vota un guvern din care face parte Alexandru Rafila.

Prof. dr. Patriciu Achimaș-Cadariu spune că ministrul Sănătății are obligația legală de a prezenta până în 30 iunie normele de aplicare a Legii privind Planul Naţional de Combatere a Cancerului. Contrar așteptărilor, însă, domnul Rafila a devenit un critic al documentului la care au muncit inclusiv specialiști din Ministerul Sănătății și „a scos din joben o chestie abracadabrantă” pe care o prezintă drept alternativă.

„De ce bagă bețe-n roate? Mi se pare criminal pentru pacienții de cancer. Legea a stat în transparență peste 6 luni, era timp să fie modificată, însă ministerul de resort nu a avut obiecții, așa că legea a fost votată cu o largă majoritate și a fost promulgată.

Mai apoi, acest plan, la care am muncit ani de zile alături de specialiști de primă mărime, inclusiv din Ministerul Sănătății, a fost batjocorit, pentru că despre asta este vorba.

Nu știu dacă domnul Rafila va rămâne membru al guvernului, ministru al Sănătății, nu mă privește. Dar pot să spun că, dacă va fi propus, nu îl voi vota nici în comisie și nu voi vota un guvern cu această atitudine față de pacienții bolnavi de cancer. Voi vota împotriva acestui ministru”, a precizat secretarul Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților.

„Sunt medic, am candidat asumându-mi un angajament față de pacienții de cancer. Toată lumea știa de la bun început. În rest, nu cred că am alte obligații față de nimeni. Da, am candidat pe listele PSD, le mulțumesc că m-au invitat, ei m-au rugat, nu m-am cerut eu, dar toată lumea știa de la început care este obiectivul meu. Cred că asta este obligația mea morală, nu văd de ce mi-aș schimba-o între timp”, a subliniat profesorul Achimaș.

Referindu-se la intenția Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România de a-l da în judecată pe Alexandru Rafila pentru neaplicarea legii, profesorul Achimaș a spus că nu toți pacienții au capacitatea de a merge în instanță.

„Trebuie să ne gândim cum sunt acești oameni, ei suferă de o boală față de care se simt neputincioși, zi de zi, și care le amenință în mod direct viață. Însă cancer nu înseamnă întotdeauna moarte. Există soluții. Totul e ca aceste soluții să fie văzute într-un ansamblu, într-un cadru, și acest cadru se numește Planul Comprehensiv de Control și Combatere a Cancerului care, iată, există, dar nu este pus în aplicare. Nu s-au făcut norme, s-a făcut o bulibășeală pe genunchi.

Ce s-a întâmplat notabil în Sănătate în ultimii doi ani? Se folosesc tot felul de simulacre, de substitute, pentru a explica că le e mai bine pacienților. A crescut norma de hrană în spitale, adevărat, dar asta nu ține de calitatea actului medical.

Cu cât am scăzut mortalitatea evitabilă? Cu cât am crescut speranța de viață? Niște indicatori palpabili. Știm că nu s-au schimbat cu nimic. Și atunci când vii cu un plan clar, după zeci de ani de așteptări, un plan făcut cu un efort considerabil, te aștepți să nu bage cineva bețe în roate”, a mai declarat chirurgul și deputatul Patriciu Achimaș Cadariu.

Planul Național de Combatere și Control a Cancerului a fost lansat în 19 ianuarie 2022 la Palatul Cotroceni iar în 3 noiembrie 2022 Legea prin care a fost asumat de Parlament a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis.

Prof. Dr. Patriciu Achimaş-Cadariu este medic primar, supraspecializare ginecologie oncologică şi chirurgie oncologică, master în advanced oncology (Universitatea Ulm, Germania), doctor în ştiinţe medicale și are o bogată activitate profesională, didactică şi de cercetare.

Activitatea de cercetare se axează, în mare parte, pe chirurgia cancerului ovarian, factori de evoluţie şi prognostic în cancerul ovarian, evaluarea calităţii vieţii în oncologie, cancerul în sarcină, conservarea fertilităţii la pacientele oncologice, tumori rare.

