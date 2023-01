VIDEO. Medicul rezident de la ATI din Cluj, care face educație medicală pe YouTube, pleacă din România: „Vreau să mă fac mai bun”

Dr. Paul Oargă, medic titular pe gărzi pe SMURD și medic rezident anul IV pe linia 2 de gardă în specialitatea Anestezie și Terapie Intensivă, a decis să plece din România.

Dr. Paul Oargă/ Foto: captură ecran Youtube Dr. Paul Oargă

Dr. Paul Oargă, medic rezident pe secția ATI și paramedic pe SMURD în Cluj-Napoca, a explicat în cel mai recent clip pe Youtube, de ce a decis să plece din România la începutul acestui an.

Medicul va fi plecat în Irlanda unde a semnat un contract cu un spital universitar.

„Am luat o decizie anul trecut și anume să plec pe o perioadă determinată din România. Zic pentru o perioadă pentru că intenția mea este să mă întorc, intenția mea este să fac niște stagii în străinătate, mai exact în Irlanda, într-un oraș care se numește Galway. Este un oraș cu un spital universitar mare în care se fac o grămadă de lucruri frumoase pe care vreau să le învăț și să mă fac mai bun, acesta fiind unul dintre scopurile pe care le am pentru anul 2023”, a spus Dr. Paul Oargă.

Medicul, nemulțumit de sistemul medical românesc

Paul Oargă a transmis că deși se va întoarce în țară după terminarea studiilor, nu este mulțumit de sistemul medical românesc, iar cel mai trist este că unii tineri care intră în sistemul medical românesc preiau mentalități învechite.

Paul Oargă spune că în orașul Cluj-Napoca îi lipsește infrastructura spitalicească nouă.

„Când vine vorba de sistemul medical românesc nu pot spune că sunt cel mai încântat. Unul dintre motivele pentru care vreau să merg în străinătate este să văd cum se fac și se întâmplă lucrurile. Scopul acestui canal va fi să vedem cum se desfășoară lucrurile în alte părți și cum putem învăța de la ei și să aducem în România pentru a face și mai mult bine (...) Sunt multe lucruri care pot și trebuie îmbunătățite, mai ales de la mentalitatea oamenilor, dar unul dintre lucrurile la care se poate lucra și trebuie să se facă de mâine este să avem infrastructură și asta înseamnă să se construiască spitale, să se construiască spitale. În Cluj-Napoca majoritatea clădirilor de spital sunt vechi și nu avem spitale care să fie construite în ultimii 5-10 ani. Se renovează dar structura spitalului rămâne aceeași. În primul rând aici mi se pare că s-ar putea lucra mai mult. Să avem infrastructură și apoi să avem reguli bine stabilite de cum să-l menținem și cum să le facem curate (...) Este foarte greu să schimbi mentalități învechite, dar cel mai greu este că ne confruntăm cu tineri care vin din spate și încep să preia din mentalitățile învechite, lucru care mi se pare îngrijorător”, a adăugat Paul Oargă.

Paul Oargă spune că nu a luat niciodată șpagă de când lucrează și își aduce aminte de un caz din perioada Crăciunului când o familie recunoscătoare au vrut să le ofere o plasă de portocale și o ciocolată.

„Vorbind de șpagă, nu am luat niciodată. Chiar dacă sunt medic anestezist niciodată nu am luat bani de la pacienți, mi s-a oferit de multiple ori și am încercat să le explic oamenilor că nu este nevoie pentru că ei plătesc taxe, niște contribuții și chiar este păcat să plătești atât de mult timp bani și când ai nevoie să mai fi nevoit să plătești încă o grămadă de bani pentru a te opera, pentru a interveni chirurgical sau orice fel de tratament de care ai avea tu nevoie. Un lucru pozitiv pe care l-am văzut încă din anul 1 când făceam voluntariat la SMURD este că oamenii din cadrul SMURD Cluj nu iau bani și fug de acest lucru. Am fost la un caz în luna decembrie în urmă cu 5-6 ani și o doamnă foarte mulțumită că am ajutat ne-a oferit o plasă de portocale și o ciocolată, iar medicul de atunci s-a ferit «Nu, nu, nu este nevoie». După ce toți au plecat eu am rămas să strâng lucrurile și să le duc la ambulanță, iar familia tot insista așa că le-am luat. Când am ajuns în ambulanță aud Vai, ce ai făcut «nesimțitule» și i-am zis «E doar o plasă de portocale și o ciocolată». Ideea îi că acești oameni s-au ferit toată viața să ia bani și acest lucru m-a influențat și pe mine”, a declarat Oargă.

Rezoluțiile lui Paul Oargă pentru 2023

„Una dintre rezoluțiile pe care le am pentru anul acesta este să fiu mai bun în ceea ce fac, să fiu mai bun în meseria pe care o practic în fiecare zi (…) Prin canalul pe care l-am dezvoltat scopul meu a fost să vin în fața voastră și să vă explic lucruri pe înțelesul vostru. Câteodată am impresia că și pentru mine există termeni atât de grei și greu de explicat și nimeni nu face nimic în acest sens și de asta am decis să ne educăm împreună pe partea medicală (…) Îmi place să explic și îmi place să explic fără constrângeri”, a spus Dr. Paul Oargă.

