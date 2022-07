O adolescentă din Cluj are nevoie de ajutor! Alyssa suferă de o formă gravă de scolioză care o împiedică să respire normal

În loc să se bucure de aniversarea de 15 ani care are loc duminică, 24 iulie, Alyssa, o adolescentă din Cluj-Napoca suferă de o formă gravă de scolioză care o împiedică să respire normal. Tânăra are capacitatea respiratorie a unui copil de 5-6 ani.

Adolescenta are nevoie urgentă de ajutor/ Foto: Facebook - Natalia Gianina Puica

O adolescentă din Cluj-Napoca care duminică a împlinit 15 ani se luptă cu o formă gravă de scolioză și are nevoie de ajutorul oamenilor. Numele ei este Alyssa și a fost diagnosticată în urmă cu 5 ani cu scolioză idiopatică dorso-lombară în S.

Chiar dacă tânăra a urmat mai multe tratamente, scolioza a progresat rapid și agresiv, iar părinții au nevoie de ajutor.

Mama adolescentei a scris o postare dureroasă pe Facebook în care a expus situația prin care trec și speră să o vadă din nou zâmbind pe Alyssa.

„Nu este ușor să povestesc în câteva cuvinte ce vreau să vă spun, nici nu vreau să fie o postare foarte lungă si sper să pot cuprinde esenţialul.

O parte dintre voi ne cunoașteţi povestea și ne-aţi mai fost/ sunteţi alături atunci când situaţia a necesitat asta și v-am fost/suntem/ vom fi întotdeauna recunoscători. Rândurile de mai jos sunt pentru cei care află acum, pentru prima data, de situaţia în care ne aflăm.

În anul 2017 Alyssa a fost diagnosticată cu scolioză idiopatică, dorso-lombara în S care, în ciuda tuturor eforturilor făcute de atunci și până în azi, a progresat rapid și agresiv, în prezent, conform ultimei radiografii (din 15 iunie) cele două curburi măsoară 75˚ toracal și 50˚ lombar. În momentul de faţă, recomandarea este de corecţie prin intervenţie chirurgicală”, a scris clujeanca în postare.

Potrivit mamei Alyssei, dosarul ei a fost analizat de către Prof Dr Ahmet Alanay, departament neurochirurgie, specialist în boli ale coloanei vertebrale la copii si adulti, spitalul Acibadem Maslak din Turcia, iar pentru tânără ar fi două operații care i-ar putea salva viața, însă sunt prea costisitoare pentru părinți.

În urma analizei dosarului, ar fi două opţiuni de tratament chirugical:

1. Instrumentare și fuziune toracică posterioară + multiple osteotomii chevron + VBT (chirurgie hibridă) zona lombară (Thoracic posterior instrumentation fusion and multiple chevron osteotomies and VBT to the lumbar region (hybrid surgery)

2. Instrumentare și fuziune toracică și lombară posterioară (Thoracic and lumbar posterior instrumentation and fusion)

Se vor face alte investigaţii suplimentare pre operator în baza cărora se va alege varianta cea mai potrivită. Durata medie de spitalizare în cazul ambelor opţiuni de intervenţie chirurgicală este între 4-6 zile, iar costul aproximativ este între 47.400 de euro și 56.800 de euro. Aceste sume sunt doar pentru intervenţia propriu zisă, la acestea adăugându-se costul consultaţiei, RMN-ului și analizelor ce urmează a fi făcute acolo”, a adăugat mama tinerei.

Are capacitatea respiratorie a unui copil de 5-6 ani

La vârsta de 15 ani, Alyssa are capacitatea respiratorie a unui copil de 5-6 ani, iar din cauza acestei probleme de sănătate tânăra nu își poate împlini visul din copilărie, și anume cel de a fi balerină.

„Programarea pentru toate acestea o putem face doar când avem întreaga sumă disponibilă. Bineînţeles că ar trebui să fie cât mai rapid deoarece la ultima investigaţie pulmonară făcută a reieșit că Alyssa, la aproape 15 ani, are capacitatea respiratorie a unui copil de 5-6 ani. În cazul scoliozei ei, plămânii sunt cei afectaţi, din cauza gradului mare al rotaţiei coloanei vertebrale (...) Avem nevoie să ne ajutaţi să o ajutăm la rândul nostru să își îndeplinească noul vis.

Unii dintre voi știţi că cel mai mare vis al ei a fost să devină balerină muncind pentru asta multe ore pe zi 6 zile din 7, că a fost elevă la Liceul de Coregrafie până acum 2 ani și că baletul a fost, timp de 9 ani, cel care a dat sens vieţii ei, i-a făcut-o plină de culoare și de frumos. Nu se vedea făcând altceva, însă, din păcate, evoluţia bolii a făcut ca acest capitol să fie încheiat și a fost adânc ferecat în inima ei”, a mai scris clujeanca în postare.

Donațiile se pot face prin următoarele metode:

Oricine poate să ajute printr-un transfer bancar în conturile de mai jos:

CONTURI DESCHISE LA BANCA TRANSILVANIA

TITULAR CONT PUICA NATALIA

RO73BTRLRONCRT0454502901 – cont în lei

RO23BTRLEURCRT0454502901 – cont în euro

SWIFT / BIC: BTRLRO22

CONT DESCHIS LA BRD

TITULAR CONT PUICA NATALIA GIANINA

RO35BRDE130SV13949841300 - cont în lei

BT PAY/REVOLUT 0722495833

