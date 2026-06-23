Sorin Grindeanu: „PSD își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier”

Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a spus că PSD își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier.

Sorin Grindeanu: „PSD își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier” | Foto: Mălina Norocea / Inquam Photos

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat marţi, 23 iunie 2026, în urma consultărilor cu preşedintele Nicuşor Dan, că PSD este gata să îşi asume guvernarea, inclusiv funcția de prim-ministru.

PSD își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier.

„PSD l-a anunţat astăzi pe preşedintele României că îşi asumă guvernarea. Acest lucru l-am spus şi la întâlnirile anterioare. Aşteptăm finalul acestor consultări. PSD este gata să formeze un Guvern, un Guvern pe care, urmare a acestor discuţii pe care preşedintele le va avea, ne-am dori să intre cât mai rapid în funcţie (…) PSD își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier”, a spus Sorin Grindeanu, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Cotroceni.

Sorin Grindeau a mai declarat că PSD își asumă guvernarea, inclusiv funția de premier.

Astfel pare că se conturează tot mai mult varianta vehiculată în ultimele zile: Sorin Grindeanu - premier desemnat.

„România are nevoie de un guvern rapid. E vorba de angajamente internaționale, de PNRR, de SAFE, de economie. Este vorba de angajamente internaționale, de PNRR, de SAFE, de economie. Orice zi pierdută pentru aduce minus pentru România. Toate aceste jocuri politice pentru menținerea unora altora în funcții cred că trebuie epuizat”, a mai spus Sorin Grindeanu.

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